9 de septiembre de 2025 - 16:57

"Eisejuaz" de Sara Gallardo: la reedición de un libro que se convirtió en culto y los lectores pedían

El libro de la notable escritora argentina volverá a las librerías, tras décadas de ausencia y ser considerado inhallable.

image
Por Redacción

Después de más de cinco décadas, "Eisejuaz" (1971), la novela más enigmática y perturbadora de Sara Gallardo, vuelve a circular en librerías gracias a una nueva edición de Fiordo Editorial. La reedición reaviva el debate en torno a una obra que, con su mirada visionaria sobre lo indígena y lo femenino, se convirtió en pieza de culto dentro de la literatura argentina.

Leé además

La donación de la obra de Paola Puliafito estará a cargo del gerente del Hilton, Miguel Osimani,  y su socio Wine of Mendoza, Federico Kunz. Y, Luis Zambonini presidente de la Asociación Casa Ronald Mcdonald.

Un homenaje artístico al vino que se convirtió en una acción solidaria

Por Redacción Espectáculos
los 100 anos de emilia de zuleta: la uncuyo hara un homenaje este martes a la destacada academica

Los 100 años de Emilia de Zuleta: la UNCuyo hará un homenaje este martes a la destacada académica

Por Redacción

La escritora y crítica María Rosa Lojo subrayó en una nota publicada por Clarín que la originalidad de Gallardo se inscribe en una tradición que las autoras argentinas venían explorando desde el siglo XIX: “Mujeres y aborígenes están unidos desde los inicios de la literatura argentina en la voz de sus escritoras. Juana Manuela Gorriti, Eduarda Mansilla, Rosa Guerra (…) exploraron los vínculos reales y posibles entre estos dos ‘colectivos’, el genérico y el étnico, que en nuestro imaginario nacional aparecen perturbadoramente asociados a las formas de la ‘otredad’”.

En esa línea, Gallardo llevó la tensión a un extremo. Eisejuaz narra la experiencia de Lisandro Vega, un indígena wichí que, tras haberse educado en una misión cristiana, queda escindido entre dos mundos. Lojo lo define como “el ‘monstruo’ o híbrido más notable en toda la obra de Gallardo”, porque su nombre verdadero, Eisejuaz, es negado tanto por los suyos como por los cristianos.

La novela pone en escena un contexto de abandono y pobreza que marcó a las comunidades del Gran Chaco en los años sesenta. Según Lojo, Gallardo logra situar su relato “en un contexto histórico-social muy concreto: la desesperante situación de abandono y pobreza que sufren las comunidades aborígenes (…) desestructurados sus modos de vida y sus hábitos culturales, no tienen otra opción que una precaria subsistencia en las orillas del mundo de los vencedores”.

image

Pero Eisejuaz no es solo testimonio social: es, sobre todo, un relato sobre lo sagrado y la imposibilidad de pertenecer. Hijo de un chamán obligado a renunciar a sus prácticas, el protagonista hereda las dotes visionarias de su padre pero debe someterlas a una lógica cristiana. Así se convierte en un personaje “paria de ambos, por ambos incomprendido y rechazado”. Lojo observa que en su recorrido vital “por momentos es Job que se rebela ante las incomprensibles exigencias divinas, pero casi siempre es Abraham, y sobre todo es alguien que nunca se nombra de manera explícita: Jesús, el Cristo, el Hijo del Hombre, el que se inmola por toda la humanidad”.

Ese itinerario se condensa en una relación clave: la de Eisejuaz con una joven wichí a la que cura sin proponérselo y que más tarde lo acompaña en el tramo final de su degradación. “Por vos el mundo no se ha roto, y no se romperá”, son las últimas palabras del protagonista, antes de morir en un acto que, paradójicamente, libera tanto a su propio espíritu como a la mujer y a un niño abandonado, Félix Monte.

En esta constelación de personajes marginados, Lojo encuentra la clave de la poética de Gallardo: “En el ínfimo peldaño de la sociedad o directamente fuera de ella, Eisejuaz y la muchacha representan acaso el extremo de la otredad inasequible. No es casual que esa otredad se relacione tan íntimamente con la Otredad de lo sagrado: lo monstruoso por excelencia resistente a la comprensión, y que esos otros monstruos, los artistas, asedian con un lenguaje parecido al canto mágico de los shamanes”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la cultura mendocina lamenta la muerte de marcelo rinaldi, alma de los dos amigos

La cultura mendocina lamenta la muerte de Marcelo Rinaldi, alma de Los Dos Amigos

Por Redacción Espectáculos
La película de Netflix que enganchó al público argentino.

No es "Marley y yo": la película sobre la vida de un perro que emocionó a todos en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Entre rumores, conspiraciones y una campaña de prensa feroz, Hipólito Yrigoyen fue derrocado. Foto: Gentileza

A 95 años del golpe que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen

Por Luciana Sabina
El festejo brasileño incluye una variada oferta musical: DJs, Capybaras, Country, Janela do Sul, Verde Rosa & Taller de Samba, Axé Maracatu, David, Batida de Coco junto a Anahí

El domingo es el día de la independencia de Brasil y su colectividad realiza la Fiesta de la Confraternización

Por Gonzalo Tapia