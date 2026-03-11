11 de marzo de 2026 - 14:26

El libro de un argentino que ahonda en el misterio de los agujeros negros

Astros fascinantes. El físico argentino Gastón Giribet, radicado en Estados Unidos, ha editado su último libro, que trata sobre los agujeros negros, un tema complicado que el autor hace comprensible.

Gastón Giribet, científico y autor de un libro sobre los agujeros negros.

Gastón Giribet, científico y autor de un libro sobre los agujeros negros.

Foto:

Los Andes | Miguel Títiro
Por Miguel Títiro

Agujeros negros: de la relatividad general a la información cuántica, se titula el último libro del doctor en Física argentino Gastón Giribet, de 52 años, radicado en Estados Unidos, donde es profesor en la New York University. Giribet, quien también es doctor en Filosofía, ha encarado una obra de divulgación sobre el misterio de los agujeros negros, esos astros inmensos en cuyas inmediaciones el espacio se curva y el tiempo se ralentiza.

Leé además

El hall de Diario Los Andes colmado de público durante la presentación de “Cruz y ficción”.

A sala llena, Fernando G. Toledo presentó "Cruz y ficción" en Los Andes

Por Celeste Laciar
El músico e investigador acaba de publicar su libro Zamba de mi esperanza, la que sabemos todos.

Roberto Mercado y un libro sobre la increíble historia de Zamba de mi esperanza

Por Luis Abrego

Destinado para un público general, el texto de Giribet, quien ha colaborado en la página de Ciencia de diario Los Andes, explica qué son los agujeros negros y por qué el estudio de esos fascinantes astros podría encerrar la clave para entender las leyes fundamentales desde la naturaleza.

Desde las intuiciones de la Ilustración, pasando por la teoría de la relatividad de Einstein, hasta la teoría de la información cuántica, el libro recorre la historia conceptual de los agujeros negros con rigor y claridad. Sin eludir las dificultades ni sacrificar precisión, Giribet guía al lector por la geometría del espacio-tiempo, el horizonte de eventos y las paradojas contemporáneas, mostrando cómo estos objetos extremos transformaron nuestra comprensión de la gravedad, el tiempo y la realidad física. Una invitación exigente y accesible a pensar, con herramientas de la física moderna, uno de los enigmas más profundos del universo.

Gastón Giribet (Buenos Aires, 1973) es un físico argentino que vive en los Estados Unidos. Es profesor de la New York University y profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace treinta años se dedica a la investigación en física teórica, y en especial al estudio de los agujeros negros. En un tramo de su vida fue investigador del Conicet.

El libro es publicado por la editorial argentina Salta el Pez: https://saltaelpez.com/productos/agujeros-negros/ y cuenta con las ilustraciones del docente, ilustrador y diseñador Cristian Turdera, de 53 años.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Antiguo Cementerio de Chacarita. Ciudad de Buenos Aires. Foto: Gentileza

La ciudad del miedo: el oscuro origen del Cementerio de la Chacarita

Mujer ante una página en blanco. Fotografía: Freepik.

Convocatoria de Los Andes: Hoja en blanco, un relato de Lucía Sonego Castellanos

Imagen ilustrativa generada con IA. 

Convocatoria de Los Andes: "Contemplación", poema de Adelina Lo Bue

Uno de los panteones en el cementerio Jardines del Humaya, Foto: Gentileza

Jardines del Humaya: el cementerio narco donde la muerte se volvió un lujo