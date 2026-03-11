El libro de un argentino que ahonda en el misterio de los agujeros negros

Astros fascinantes. El físico argentino Gastón Giribet, radicado en Estados Unidos, ha editado su último libro, que trata sobre los agujeros negros, un tema complicado que el autor hace comprensible.

Agujeros negros: de la relatividad general a la información cuántica, se titula el último libro del doctor en Física argentino Gastón Giribet, de 52 años, radicado en Estados Unidos, donde es profesor en la New York University. Giribet, quien también es doctor en Filosofía, ha encarado una obra de divulgación sobre el misterio de los agujeros negros, esos astros inmensos en cuyas inmediaciones el espacio se curva y el tiempo se ralentiza.

Destinado para un público general, el texto de Giribet, quien ha colaborado en la página de Ciencia de diario Los Andes, explica qué son los agujeros negros y por qué el estudio de esos fascinantes astros podría encerrar la clave para entender las leyes fundamentales desde la naturaleza.

Desde las intuiciones de la Ilustración, pasando por la teoría de la relatividad de Einstein, hasta la teoría de la información cuántica, el libro recorre la historia conceptual de los agujeros negros con rigor y claridad. Sin eludir las dificultades ni sacrificar precisión, Giribet guía al lector por la geometría del espacio-tiempo, el horizonte de eventos y las paradojas contemporáneas, mostrando cómo estos objetos extremos transformaron nuestra comprensión de la gravedad, el tiempo y la realidad física. Una invitación exigente y accesible a pensar, con herramientas de la física moderna, uno de los enigmas más profundos del universo.

Gastón Giribet (Buenos Aires, 1973) es un físico argentino que vive en los Estados Unidos. Es profesor de la New York University y profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace treinta años se dedica a la investigación en física teórica, y en especial al estudio de los agujeros negros. En un tramo de su vida fue investigador del Conicet.