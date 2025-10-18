Ediciones Culturales de Mendoza: publicará 30 libros este año y proyecta la misma cantidad para 2026

La Feria del Libro de Mendoza , que concluyó hace casi dos semanas en el Espacio Le Parc , tenía como uno de sus espacios destacados la presencia de la librería pública Gildo D’Accurzio , que ofrece principalmente los libros de Ediciones Culturales de Mendoza (la editorial del Estado), junto con títulos de autores mendocinos.

Justamente en ese stand, que ocupaba el vértice del ala Este del espacio cultural de Guaymallén, sobresalían uno de los anaqueles, que mostraban la gran cantidad de nuevos títulos que ha editado en el último año este sello.

Ediciones Culturales ha vivido, desde su creación en 1992 (por la ley 5864), una historia irregular, con momentos de mucho florecimiento editorial y otros de una pasividad a duras penas perturbada por la publicación de los libros ganadores del Certamen Literario Vendimia, también organizado por el estado mendocino.

A juzgar por la cantidad de títulos y la instauración de nuevas colecciones , pareciera que el sello se ha autoimpuesto que los años de la actual gestión —con Diego Gareca una vez más a cargo de la cartera de Cultura— sean años con abundancia de títulos de autores locales puestos a consideración de los lectores. Eso se desprende, al menos, de la charla entre Los Andes y Pablo De Bartolo , titular de Ediciones Culturales y también de la Librería Pública José de San Martín, además de los locales de la D’Accurzio.

El gestor cultural, que tiene en su pasado experiencias como librero, repasó estas novedades editoriales y compartió detalles de la impronta que ha querido dársele al sello, además de adelantar algunos proyectos.

—Ediciones Culturales de Mendoza llegó a la Feria del Libro con un gran número de nuevas ediciones, en lo que parece ser una nueva etapa de la editorial. ¿Podrías contarme, sólo para empezar, cuáles son los títulos que ha publicado ECM este año y algunas de sus características?

—Durante el año 2024, que es cuando empiezo la coordinación de Ediciones Culturales, nuestra labor se centró en la edición de los premios del Certamen Vendimia 2023. Por un lado, regularizar la convocatoria 2024 hasta llegar a la 2025 en los tiempos clásicos del certamen. Ese 2024, el año pasado, editamos los cinco títulos que resultaron ganadores en el 2023. Además, hicimos a fin de año la edición aniversario de La vendimia para ver, la edición actualizada. Durante 2025 nos abocamos a la tarea de retomar la administración de Ediciones Culturales y el objetivo principal es la edición de nuevos títulos. Así que en la primera parte del año editamos 12 títulos nuevos y en esta segunda parte ya pensando en Feria del Libro editamos otros tantos. Nos hemos abocado durante este 2025 a regularizar el tema contractual con los autores con los que editamos, a los que editamos y estamos ya cerrando esa etapa, para tener los contratos listos para para ser firmados y regularizar la situación de edición con los autores.

—En algunas etapas la editorial se restringió, incluso con dificultades, a publicar solamente los libros ganadores del Premio Vendimia. Esos textos actualmente se reúnen en una colección llamada Aguaribay. Pero ahora aparecen más libros a través de otras colecciones, como Jarilla o Algarrobo. ¿Cuál es la dinámica que lleva a la elección de los títulos que integrarán a esas colecciones?

—Hemos creado una serie de colecciones, las cuales vamos a presentar ahora a final de año con nuestro catálogo de nuevas ediciones a partir del año 2024. Y nos pareció interesante nombrarlas con algo identitario de la provincia, que es parte de su flora nativa y que hace referencia a cada una de las colecciones, que tiene también que ver con la flora.

—Entre los nuevos títulos también aparecen libros de gran formato, como por ejemplo dos dedicados al público infantil, uno de ellos de la colección Piquillín. ¿Esto tiene que ver también con una intención de estimular la lectura de libros físicos en los más pequeños?

—Detectamos también que Ediciones Culturales hacía mucho tiempo que no editaba material infantil y juvenil, y dentro de ese infantil, para las distintas etapas de las infancias. Nos pasaba cuando se nos solicitaban donaciones que no teníamos material para esas edades. Por eso este año también nos centramos en editar un libro como Buh, monstruos, de Andrea Delfino, que tiene también un trasfondo sociocultural. Y también Sube y baja, de Chanti, el cual ha tenido una recepción más que interesante, maravillosa. Es un libro único en la Argentina, diría, que cuenta lo que los montañistas viven en sus excursiones y cómo se vive también en el ambiente de montaña. Y es un libro para todas las edades, no solamente infantil, sino también para todas aquellas personas amantes de la montaña.

—Junto con los títulos de ECM, ¿hay otras apuestas que ver con coediciones?

—Hemos estamos en conversaciones tanto con la Ediunc, que es la editorial de la UNCUYO, como con algunas otras instituciones. En esta línea de coediciones este 2025 ya lo hemos cerrado en la recepción de materiales, tenemos en carpeta varios libros más para cerrar el año, entre cinco y seis libros que cerrarían la edición 2025.

Ediciones Culturales Algunos de los libros recientemente editados por la Ediciones Culturales de Mendoza, editorial del gobierno mendocino.

—¿Qué se avizora en cuanto a ediciones para el próximo año?

—El próximo año comienza con el lanzamiento del Certamen Vendimia 2026 y tenemos otros proyectos de edición de la nueva edición de Mendocomics. Ahora para la feria del libro editamos la primera edición, compuesta por arte gráfico de 18 ilustradores de la provincia. Para 2026 estamos trabajando en la segunda etapa. Y tenemos otros libros que irán apareciendo, pero que no queremos anunciar todavía. Será una cantidad similar a la de 2025. Nos hemos propuesto al menos la edición de entre 25 y 30 títulos nuevos para 2026 y otros tantos para 2027.

—¿Hay proyectos de reediciones de algunos libros agotados?

—Sí, tenemos en carpeta reeditar algunos títulos que ya se han agotado y que consideramos necesarios para la literatura mendocina. Entre ellos hay libros de algún certamen literario y otros libros que ha editado Ediciones Culturales a lo largo de los años que nos interesaría rescatar.

—¿Hay alguna vertiente de ECM dedicada a la publicación digital?

—Con respecto a la edición digital, ya hemos digitalizado los libros del Certamen Vendimia en las ediciones 2023, 2024 y 2025. Los tenemos todos en formato digital, prestos para subirlos a alguna plataforma, seguramente institucional, pero todavía no tenemos con certeza la modalidad de adquisición y algunos otros detalles de administración también.

—Esta es tu primera gestión en Ediciones Culturales. Para quienes no conozcan tu camino, vendría bien una autopresentación, recorriendo tu camino como librero y tu formación, más algunos otros datos biográficos.

—Soy Técnico Superior en Gestión Sociocultural, egresado de la educación pública, del IES 9001 de San Martín. A lo largo de mi vida siempre he estado vinculado a la gestión cultural y mucho más a partir de los últimos 10 años, en los que me desempeñado en distintas áreas, la música, el teatro, la literatura También he participado en la fundación de dos bibliotecas populares, una de ellas ya es pública, que es la Julio Cortázar de La Colonia, en Junín, de donde soy oriundo y otra en la localidad de Cholila, en Chubut, por donde también viví. Hace 10 años que trabajo junto a Diego Gareca en la gestión provincial y en la municipal de Godoy Cruz. Hace dos años fui director de la biblioteca Manuel Belgrano y en los últimos dos años, poco más, poco menos, estoy al frente de la Biblioteca General San Martín, de Ediciones Culturales y de la librería pública Gildo D’Accurzio. También fui librero ambulante en algún tiempo, trabajé en librerías comerciales y, desde su creación hasta 2020, en librería D’Accurzio-

Los títulos más recientes de Ediciones Culturales

En el último mes y medio, Ediciones Culturales de Mendoza dio a conocer los siguientes títulos: Pantano (novela juvenil, Gabriela Mezzabotta); Cosernos del revés para que no se note (poesía, Natalia Greta Martinez); Inmersión (teatro, Pablo Longo), Próvolo, el instituto del terror (crónica, Ignacio de la Rosa), La memoria de los huesos (cuentos, Pablo García), Nada se rompe como un corazón (teatro, María Vilchez Aruani), Definiciones y deseos (poesía, Elizabeth Auster), Lo extraño (cuentos, Raúl García Maure), El río de la desesperación (cuentos, María del Carmen Araujo), Sangre, tierra y alpargatas (ensayo, Diego Tagarelli), Cosas de la vida misma (relatos, Pedro Manuel López), Calle 52 (historias de jazz, de Miguel García Urbani con ilustraciones de Luis Scafati), La palabra íntima (obras de teatro, varios autores), Una de esas cajas de sorpresas (infantil, de Fabián Sevilla con ilustraciones de Fabiola Pruletti), Donde la música se hace verso (colección de poemas de Alfredo Bufano), Buh monstruos (infantil, Andrea Delfino), El resto del cielo (fotos y textos, Orlando Javier Pelichotti), Huellas, memoria de un montañés (crónica, Ulises Vitale), Hombre de Notredame (monólogo poético, Javier López), Sube y baja ( Chanti) y Mendocómics 1 (historietas, varios autores).