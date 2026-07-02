Cuáles son los libros más esperados de julio: destaca un epistolario de Mercedes Sosa

Con la llegada de julio, las editoriales renuevan sus catálogos con una selección de títulos que abarca desde novelas de suspenso y relatos intimistas hasta investigaciones históricas, ensayos sobre música, videojuegos y educación .

Entre los lanzamientos más destacados aparecen el regreso del detective Fabián Danubio de Gustavo Malajovich, cartas inéditas de Mercedes Sosa escritas durante su exilio, un recorrido por los orígenes de la música beat argentina y una investigación definitiva sobre la Triple A.

Uno de los regresos más esperados es "El hombre de niebla", de Gustavo Malajovich (Plaza & Janés), que recupera al detective Fabián Danubio, protagonista de "El jardín de bronce". En esta oportunidad, el investigador intenta reconstruir el vínculo con su hija cuando un niño de once años llega a su oficina para pedir ayuda: su padre ha desaparecido sin dejar rastros. Lo que parece un caso sencillo deriva en una trama donde convergen secretos familiares, tecnología, violencia y viejos fantasmas personales.

También sobresale "Los figurantes", de Delphine de Vigan (Anagrama), una novela que dirige la mirada hacia quienes permanecen en los márgenes de la industria audiovisual. A través de personajes que sobreviven entre largas esperas y empleos precarios, la autora reflexiona sobre la visibilidad, el anonimato y las aspiraciones frustradas.

En "El ataque de las cabras" (Random House), Laura Chivite convierte la reaparición de una tía en el disparador de una historia donde se entrecruzan los secretos familiares, la formación personal y el humor.

La narrativa íntima también tiene un lugar destacado con "Mujeres elegantes" (Lumen), donde Milena Busquets reúne textos que transitan entre la autobiografía, el ensayo y la reflexión literaria sobre el amor, la maternidad, la amistad y el paso del tiempo.

Memoria, identidad y política

Entre las novedades latinoamericanas aparece "La quitapenas", de Delfina Uriburu (Enero Editorial), ambientada en la crisis argentina de 2001. La novela sigue el viaje de Lorena mientras enfrenta las heridas de la infancia, el duelo y los mandatos familiares.

La memoria reciente también atraviesa "El mar vacío", de Pablo Torres (Corregidor), donde un músico sospecha ser nieto de desaparecidos y comienza una búsqueda que pone en tensión el silencio familiar y la construcción de la identidad.

Edurne Portela y José Ovejero presentan "Una belleza terrible" (Galaxia Gutenberg), una novela basada en hechos reales que reconstruye casi un siglo de historia del movimiento trotskista, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Argentina del peronismo y las dictaduras.

En el terreno histórico sobresale "Matar. La historia completa de la Triple A", de Julio Spina (Penguin Random House), fruto de años de investigación documental sobre el funcionamiento de la organización parapolicial.

Otras voces de la ficción internacional

Entre los policiales figura además "La chica de la terraza de al lado", de Oscar "Tato" Tabernise (Diotima), que retoma elementos clásicos del género para construir una investigación atravesada por el humor y los giros inesperados.

La narrativa internacional se completa con "Una exposición", de Ieda Magri (Sigilo), una reflexión sobre los vínculos familiares y la relación entre humanos y animales; "Raider Tz", del chileno Mike Wilson (Fiordo), que entrelaza distintas historias unidas por la cercanía de la muerte, y "Ni bosque ni sonido. Vida, fragmentos y máscaras de Safo", de Mariana Gardella (Rara Avis), que revisita la figura de la poeta griega desde una combinación de biografía, ensayo y crítica literaria.

Mercedes Sosa, el rock argentino y la historia reciente

Uno de los títulos más relevantes de la no ficción es "Pájaro azul. Cartas desde el exilio" (Paripé Books), que reúne correspondencia inédita de Mercedes Sosa enviada a su amigo Hugo Otero entre 1978 y 1981. Las cartas revelan una faceta profundamente íntima de la cantante durante los años del exilio.

image

La música ocupa otro espacio destacado con "Historia de la música beat en la Argentina (1964-1970)", de Julián Delgado (Gourmet Musical), una investigación que amplía el relato tradicional sobre los orígenes del rock nacional.

También llega "Hoy desperté cantando esta canción", de Diego Fischerman (Debate), un recorrido por más de un siglo de historia argentina contado a través de las canciones de Gardel, Discépolo, Spinetta, Charly García y Fito Páez.

Ensayos para pensar el presente

Entre los ensayos aparece "El videojuego del mundo", de Stefano Gualeni (Adriana Hidalgo), que propone pensar los videojuegos como herramientas capaces de transformar la percepción de la realidad.

La relación entre naturaleza y literatura inspira "Un árbol de compañía", de Clara Obligado y Raúl de Tapia (Páginas de Espuma), mientras que "Clases de cocina", de Cecilia González (La Crujía), combina gastronomía, memoria familiar y periodismo para reivindicar la cocina mexicana como patrimonio cultural.

Por último, las novedades incluyen "El cerebro en el aula. Diálogos entre la neuropsicología y la enseñanza", de Mariana Majul y Florencia Draksler (Paidós), y "La formación a través del deporte. El modelo Club de Amigos", de Carlos Siffredi y Carolina Masci (Eudeba), dos obras orientadas a los ámbitos educativo y formativo.