26 de febrero de 2026 - 11:34

Convocatoria de Los Ande: tres fotografías de Federica Ocampo

La joven estudiante de Producción Audiovisual concibe a la fotografía como la posibilidad de retener un momento del presente que, de otro modo, se iría para siempre. A eso apuntan las tres imágenes que compartimos aquí.

Fotografía de Federica Ocampo.

Foto:

Foto:

Foto:

La fotógrafa mendocina Federica Ocampo.

Foto:

Por Redacción

Federica Ocampo es una estudiante de cine de Mendoza que también ama la fotografía y busca, en imágenes cotidianas, atrapar el presente con sus instantáneas.

Para esta convocatoria, Federica eligió mostrar una parte de su obra con estas tres imágenes que compartimos a continuación.

Sobre la fotógrafa: Federica Ocampo en primera persona

Soy Federica Ocampo,estudiante de Producción Audiovisual en la Universidad Nacional de Cuyo, donde he volcado mi formación hacia la dirección de cámara. Mi experiencia técnica se ha consolidado a través de pasantías en Señal U y en la dirección fotográfica de numerosos cortometrajes académicos, espacios que me han permitido entender la imagen como un lenguaje narrativo fundamental. Mi pasión nace de una certeza: la capacidad de capturar un momento y congelarlo para siempre.

La fotógrafa mendocina Federica Ocampo.

Me fascina el poder de la fotografía para preservar lo que, de otro modo, sería efímero; después de todo, las imágenes son el único vestigio físico que nos queda para revivir nuestra historia. En mi trabajo, busco transformar esa búsqueda de la memoria en una composición visual que permita al espectador volver a habitar un instante. Esta convocatoria representa para mí la oportunidad de compartir esa visión: el arte de captar el presente para que nunca deje de existir.

