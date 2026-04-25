Conexión arteba: las imágenes del foro celebrado en Mendoza

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Llega Conexión ArteBA a Mendoza y San Juan: podés seguir todas las actividades a través del streaming

Fundación arteba hizo posible esta semana la segunda edición de Conexión arteba en Cuyo , un programa internacional de pensamiento e intercambio que fortalece y enriquece el diálogo en torno al arte contemporáneo en la Argentina, a través de encuentros presenciales en distintas regiones del país.

Larisa Andreani Presidenta de Fundación arteba junto al Consejo Consultivo de esta edición del foro.

La primera jornada del Foro Conexión arteba tuvo lugar el jueves, en el auditorio del MAMM (Plaza Independencia, Ciudad) y ayer continuó en la ciudad de San Juan. La apertura contó con la presencia de Fabián Sama, Coordinador del Espacio Cultural Plaza Independencia de Mendoza y Larisa Andreani, presidenta de Fundación arteba, quienes dieron la bienvenida a artistas, oradores locales e internacionales, agentes especiales y aliados que participan de este programa.

Conexión arteba Mendoza Las curadores Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio también hablaron en la apertura.

Más de 150 personas participaron de las presentaciones de Carlos Gutiérrez, artista y curador; Eduardo Navarro, artista; Sofía Dourron, curadora; Bernardita Pérez, gestora cultural, encargada de proyectos de arte, y Berenice Olmedo, artista. A las exposiciones de cada orador se sumaron instancias de conversación articuladas por las curadoras Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio.

Conexión arteba Los asistentes tomaron nota de los discursos que dieron los oradores.

Conexión arteba El público que asistió al foro realizado el jueves por Conexión arteba también disfrutó de la muestra en el MMAMM.

Esta edición culmina hoy en San Juan y cuenta con la participación de editorialistas invitados: Alejandra Aguado y Ferran Barenblit, curadores de la edición anterior; además de Paula Pino, (investigadora, UNCuyo) y Mariana Olivares (investigadora, UNSJ).