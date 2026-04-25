25 de abril de 2026 - 10:56

Conexión arteba: las imágenes del foro celebrado en Mendoza

Encuentro. La Fundación arteba desarrolla la segunda edición en Cuyo. El jueves, en el MMAMM, hubo charlas bajo el lema "Conversando con lo vivo".

Elenco de participantes. José Luis Grosso, Belén Coluccio, Yina Jiménez Suriel, Berenice Olmedo, Carlos Gutiérrez, Maia Gattás Vargas, Sofía Dourron y Camila Marambio.

Elenco de participantes. José Luis Grosso, Belén Coluccio, Yina Jiménez Suriel, Berenice Olmedo, Carlos Gutiérrez, Maia Gattás Vargas, Sofía Dourron y Camila Marambio.

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Larisa Andreani Presidenta de Fundación arteba junto al Consejo Consultivo de esta edición del foro.

Larisa Andreani Presidenta de Fundación arteba junto al Consejo Consultivo de esta edición del foro.

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El público que asistió al foro realizado el jueves por Conexión arteba también disfrutó de la muestra en el MMAMM.

El público que asistió al foro realizado el jueves por Conexión arteba también disfrutó de la muestra en el MMAMM.

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Los asistentes tomaron nota de los discursos que dieron los oradores.

Los asistentes tomaron nota de los discursos que dieron los oradores.

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Las curadores Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio también hablaron en la apertura.

Las curadores Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio también hablaron en la apertura.

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Uno de los folletos que recibió el público sobre esta edición de Conexión arteba.

Uno de los folletos que recibió el público sobre esta edición de Conexión arteba.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

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Fundación arteba hizo posible esta semana la segunda edición de Conexión arteba en Cuyo, un programa internacional de pensamiento e intercambio que fortalece y enriquece el diálogo en torno al arte contemporáneo en la Argentina, a través de encuentros presenciales en distintas regiones del país.

Conexión arteba Mendoza
Larisa Andreani Presidenta de Fundación arteba junto al Consejo Consultivo de esta edición del foro.

Larisa Andreani Presidenta de Fundación arteba junto al Consejo Consultivo de esta edición del foro.

La primera jornada del Foro Conexión arteba tuvo lugar el jueves, en el auditorio del MAMM (Plaza Independencia, Ciudad) y ayer continuó en la ciudad de San Juan. La apertura contó con la presencia de Fabián Sama, Coordinador del Espacio Cultural Plaza Independencia de Mendoza y Larisa Andreani, presidenta de Fundación arteba, quienes dieron la bienvenida a artistas, oradores locales e internacionales, agentes especiales y aliados que participan de este programa.

Conexión arteba Mendoza
Las curadores Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio también hablaron en la apertura.

Las curadores Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio también hablaron en la apertura.

Más de 150 personas participaron de las presentaciones de Carlos Gutiérrez, artista y curador; Eduardo Navarro, artista; Sofía Dourron, curadora; Bernardita Pérez, gestora cultural, encargada de proyectos de arte, y Berenice Olmedo, artista. A las exposiciones de cada orador se sumaron instancias de conversación articuladas por las curadoras Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio.

Conexión arteba
Los asistentes tomaron nota de los discursos que dieron los oradores.

Los asistentes tomaron nota de los discursos que dieron los oradores.

Conexión arteba
El público que asistió al foro realizado el jueves por Conexión arteba también disfrutó de la muestra en el MMAMM.

El público que asistió al foro realizado el jueves por Conexión arteba también disfrutó de la muestra en el MMAMM.

Esta edición culmina hoy en San Juan y cuenta con la participación de editorialistas invitados: Alejandra Aguado y Ferran Barenblit, curadores de la edición anterior; además de Paula Pino, (investigadora, UNCuyo) y Mariana Olivares (investigadora, UNSJ).

Conexión arteba Mendoza
Uno de los folletos que recibió el público sobre esta edición de Conexión arteba.

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