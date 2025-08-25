Copa Argentina: ya están a la venta las entradas del duel River vs. Unión en Mendoza

River y Unión, se enfrentan el jueves a las 21.15 en el Malvinas Argentinas por los octavos de final de la Copa Argentina.

Los mendocinos fanáticos de River, podrán acompañar a su equipo el próximo jueves en el estadio Malvinas Argentinas.

Al cuadro de la Copa Argentina solo le falta completar un casillero para sus cuartos de final: este jueves a las 21.15, River y Unión definirán el último cruce de los octavos, en un partido que se fue demorando producto del intenso calendario del Millonario y su participación en el Mundial de Clubes. Y en las últimas horas, desde la organización confirmaron cómo será la venta de entradas para ambas parcialidades.

@RiverPlate vs @clubaunion

Entradas para personas con discapacidad



Los pases se entregarán el miércoles 28 de agosto, desde las 9, por orden de llegada, en las boleterías Sur del Estadio Malvinas Argentinas. Cupo limitado.



Los hinchas de River que quieran ir al partido podrán comprar sus entradas a través del sitio de Deportick (el que habitualmente se usa para esta competencia) desde este lunes a las 12. Cuando se confirme la transacción, recibirán un comprobante digital que deberán usar para canjear por los tickets físicos en Mendoza: el martes y miércoles, de 13 a 20, esto se realizará en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas (ahí también se podrán adquirir plateas); en tanto que el mismo jueves del encuentro, de 11 a 19, la sede será el Parque General San Martín (calle Los Robles).

entradas Copa Argentina: venta de entradas para el público de Unión En cambio, para los fanáticos de Unión que vayan a Mendoza, la venta será presencial, de acuerdo a lo informado por la Copa Argentina: todo se llevará a cabo el martes y miércoles, de 11 a 18, en las boleterías del estadio del Tate.