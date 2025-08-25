Copa Argentina: ya están a la venta las entradas del duel River vs. Unión en Mendoza

Al cuadro de la Copa Argentina solo le falta completar un casillero para sus cuartos de final: este jueves a las 21.15, River y Unión definirán el último cruce de los octavos, en un partido que se fue demorando producto del intenso calendario del Millonario y su participación en el Mundial de Clubes. Y en las últimas horas, desde la organización confirmaron cómo será la venta de entradas para ambas parcialidades.
Copa Argentina: venta de entradas para el público de River
Los hinchas de River que quieran ir al partido podrán comprar sus entradas a través del sitio de Deportick (el que habitualmente se usa para esta competencia) desde este lunes a las 12. Cuando se confirme la transacción, recibirán un comprobante digital que deberán usar para canjear por los tickets físicos en Mendoza: el martes y miércoles, de 13 a 20, esto se realizará en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas (ahí también se podrán adquirir plateas); en tanto que el mismo jueves del encuentro, de 11 a 19, la sede será el Parque General San Martín (calle Los Robles).
Copa Argentina: venta de entradas para el público de Unión
En cambio, para los fanáticos de Unión que vayan a Mendoza, la venta será presencial, de acuerdo a lo informado por la Copa Argentina: todo se llevará a cabo el martes y miércoles, de 11 a 18, en las boleterías del estadio del Tate.
Para ambas parcialidades, los precios son iguales: $35.000 la popular, $50.000 la platea descubierta y $60.000 la cubierta, en tanto que el ticket de menores cuesta $25.000.