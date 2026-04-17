Construcción industrializada: lanzan la tercera edición de la Microcredencial para Montajistas

En un contexto donde la industria de la construcción acelera su transformación hacia procesos más tecnológicos, materiales innovadores y una mayor eficiencia, la formación de recursos humanos se ha convertido en el pilar fundamental para sostener este cambio. Bajo esta premisa, el Clúster de la Construcción SICONM+ y el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la UNCUYO presentan la tercera edición de la Microcredencial Montajista Nivel 1.

Se trata de una apuesta educativa diseñada para fortalecer capacidades técnicas específicas y elevar la empleabilidad en un mercado que demanda perfiles especializados en sistemas industrializados.

La Microcredencial Montajista Nivel 1 tiene como objetivo central dotar a los participantes de conocimientos esenciales sobre el montaje de sistemas no tradicionales. Esto permite que los operarios se integren a equipos de trabajo con mayores niveles de autonomía, comprensión técnica y eficiencia operativa. La formación surge de un diagnóstico preciso: a medida que los sistemas constructivos evolucionan, también deben hacerlo las competencias de quienes planifican y ejecutan las obras.

El Clúster de construcción SICONM+ y el ITU de la UNCUYO impulsan esta formación técnica de corta duración para profesionalizar el sector.

El trayecto formativo integra habilidades transversales del entorno laboral con el uso de nuevas tecnologías y aspectos técnicos rigurosos. El programa aborda desde la organización del trabajo y la comunicación en obra hasta el manejo de dispositivos móviles, lectura de planos, soldadura inicial y gestión de residuos. Un aspecto distintivo es su modalidad híbrida, que combina el acompañamiento virtual con la presencialidad y prácticas profesionales en empresas, asegurando que el aprendizaje esté anclado en situaciones reales de producción.

Industrializada: el respaldo de una formación consolidada

Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso sostenido de articulación entre la academia y el sector privado. Desde su lanzamiento formal en 2024, la Microcredencial se posicionó como una herramienta clave para profesionalizar el oficio. En sus inicios, contó con el respaldo de firmas líderes que colaboraron activamente en la definición de los contenidos, validando un enfoque que prioriza las necesidades reales de las empresas por sobre la lógica meramente teórica.

La experiencia acumulada en las ediciones anteriores confirma el interés creciente por este tipo de capacitaciones. Según datos institucionales, la cohorte 2024 finalizó con un alto índice de éxito en sus egresados, mientras que la edición 2025 ratificó la vigencia de la propuesta con una matrícula sólida. Estos antecedentes demuestran que el sector valora los trayectos formativos breves y concretos que facilitan la transición desde los métodos tradicionales hacia modelos de edificación más seguros, rápidos y sostenibles.

Cuyo Construye: alianza estratégica entre empresas y universidad

Uno de los mayores valores de la edición 2026 es el robusto esquema de colaboración que la sustenta. Empresas de la talla de Grupo Extra Brut, Frio Latina - Grupo LTN, Industrias Chirino, Grupo Fonther - Concrehaus, NAV, Máchena, PREAR y NAV Paneles y Módulos Habitacionales participan activamente en el programa. Esta sinergia asegura que los contenidos reflejen la diversidad de materiales y soluciones técnicas que hoy lideran la construcción en la región.

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Esta tendencia hacia la profesionalización de los oficios técnicos es indispensable para acompañar un ecosistema productivo que ya no puede limitarse a la construcción artesanal. La integración de la prefabricación, la precisión técnica y la eficiencia energética requiere de operarios capaces de trabajar con estándares de calidad industrial, un perfil que este trayecto busca consolidar definitivamente.

El rol del Clúster SICONM+ en la cadena de valor

El Clúster de la Construcción SICONM+ actúa como el motor de esta articulación en Mendoza. Como plataforma colaborativa que reúne a empresas, universidades y organismos sectoriales, su visión es fortalecer toda la cadena de valor mediante la innovación y la capacitación estratégica. La Microcredencial Montajista es uno de los resultados más tangibles de este trabajo conjunto que comenzó a gestarse en 2022.

En definitiva, esta formación técnica representa una respuesta estructural a la falta de mano de obra preparada para intervenir en sistemas complejos. Al conectar las necesidades de las empresas con las capacidades de la universidad, se genera un círculo virtuoso que no solo mejora las trayectorias laborales individuales, sino que potencia la competitividad de toda la industria de la construcción en Mendoza. En la actualidad, la capacitación ha dejado de ser un complemento para convertirse en el eje central de la transformación del sector.