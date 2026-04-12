12 de abril de 2026 - 12:54

La construcción mostró señales de recuperación: subieron las ventas de insumos en marzo

El Índice Construya confirmó mejoras en la actividad luego de un inicio complicado. El crecimiento fue de mes a mes, e interanualmente.

Creció la actividad vinculada a la construcción.

Creció la actividad vinculada a la construcción.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Luego de un comienzo de año con caídas, la actividad vinculada a la construcción mostró una mejora en marzo. Las ventas de insumos registraron un crecimiento que marca un cambio de tendencia y genera expectativas de recuperación en el sector.

Leé además

Presidente Javier Milei.

Economía que apuesta a la paciencia de la gente
La actividad de la construcción cayó en febrero, según el Indec, pero muestra una leve mejora en el primer bimestre

La construcción volvió a caer en febrero, pero mantiene una leve mejora en el año, según el Indec

De acuerdo con los últimos datos del Índice Construya (IC), los despachos al sector privado crecieron 11,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, recuperándose de los retrocesos de enero, y 1,3% frente a febrero en la medición desestacionalizada.

Con estos números, el acumulado del primer trimestre quedó 2,6% por encima del mismo período de 2025, lo que refleja una leve mejora en la dinámica general del rubro.

Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que “los despachos de insumos para la construcción residencial muestran una leve recuperación en el inicio del año, aunque todavía se ubican un 25% por debajo de los niveles de los períodos más dinámicos”.

En relación con la expectativa para los próximos meses, sostuvieron que “hacia adelante, si se consolida la normalización macroeconómica, esperamos una mejora gradual de la demanda durante 2026”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento Portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas e impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La industria se desplomó 12% en el primer bimestre 2026

Fuerte caída de la industria: se desplomó 12% en el primer bimestre y acumula ocho meses en baja

La homologación oficial activa los nuevos salarios y sumas no remunerativas para la construcción.

Paritaria UOCRA con homologación: cuánto cobra un obrero de la construcción en abril y mayo

Ultra Amigos de UltraTex: un encuentro de deporte y networking.

"Ultra Amigos" de UltraTex: un encuentro de deporte y networking

Las consultoras anticipan un panorama complicado para el Gobierno por la inflación de marzo.

El conflicto en el Oriente impulsa la inflación de marzo y complica el plan del Gobierno, según consultoras

Por Redacción Economía