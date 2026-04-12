La construcción mostró señales de recuperación: subieron las ventas de insumos en marzo

El Índice Construya confirmó mejoras en la actividad luego de un inicio complicado. El crecimiento fue de mes a mes, e interanualmente.

Luego de un comienzo de año con caídas, la actividad vinculada a la construcción mostró una mejora en marzo. Las ventas de insumos registraron un crecimiento que marca un cambio de tendencia y genera expectativas de recuperación en el sector.

De acuerdo con los últimos datos del Índice Construya (IC), los despachos al sector privado crecieron 11,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, recuperándose de los retrocesos de enero, y 1,3% frente a febrero en la medición desestacionalizada.

Con estos números, el acumulado del primer trimestre quedó 2,6% por encima del mismo período de 2025, lo que refleja una leve mejora en la dinámica general del rubro.

Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que “los despachos de insumos para la construcción residencial muestran una leve recuperación en el inicio del año, aunque todavía se ubican un 25% por debajo de los niveles de los períodos más dinámicos”.

En relación con la expectativa para los próximos meses, sostuvieron que “hacia adelante, si se consolida la normalización macroeconómica, esperamos una mejora gradual de la demanda durante 2026”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento Portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas e impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.