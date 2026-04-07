Condena y cambio de paradigma: Mendoza reconoce a los animales como seres sintientes

La Justicia de Mendoza dictó un fallo sin precedentes que marca un cambio de paradigma en el tratamiento legal de los animales. El juez Gabriel Bragagnolo , del Juzgado Penal Colegiado Nº2 de Las Heras, condenó a dos meses y un día de prisión efectiva a un hombre por el maltrato de seis perros.

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La resolución no solo implica una sanción penal, sino que introduce un concepto clave: por primera vez en la provincia, los animales dejaron de ser considerados “bienes muebles” para ser reconocidos como “seres sintientes” .

El caso se originó en la localidad de Las Heras , donde seis perros —Yuma, Barbucha, Bigotes, Tornadito, Indio y Carmela— fueron víctimas de actos de crueldad.

El fallo dispuso una pena de cumplimiento efectivo, una medida que refuerza la gravedad de los hechos y envía una señal clara frente a la violencia contra los animales.

Más allá de la condena, especialistas destacan el impacto conceptual de la resolución. Al reconocer a los animales como seres sintientes, la Justicia incorpora su capacidad de sentir, sufrir y experimentar emociones como elemento central en la evaluación de estos delitos.

Este enfoque deja atrás una visión centrada en la propiedad y coloca el foco en el daño causado a una vida.

Impacto y alcance nacional

El nuevo criterio podría tener efectos más allá de Mendoza. Entre las principales implicancias se destacan:

Mayor protección legal: se refuerza la obligación de considerar el bienestar animal en decisiones judiciales.

se refuerza la obligación de considerar el bienestar animal en decisiones judiciales. Penas más severas: se facilita la aplicación de sanciones efectivas ante casos de maltrato.

se facilita la aplicación de sanciones efectivas ante casos de maltrato. Jurisprudencia: el fallo puede influir en resoluciones futuras en otras jurisdicciones del país.

La decisión judicial se inscribe en un contexto de creciente preocupación social por los derechos de los animales y la tenencia responsable.

En ese sentido, el fallo no solo sanciona un hecho puntual, sino que establece una nueva base jurídica que reconoce el derecho de los animales a no sufrir, consolidando un cambio cultural que también comienza a reflejarse en el sistema legal.