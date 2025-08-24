Sorpresas que da la política

En el comienzo de la recta que conduce a las elecciones, que tiene inevitable escala en la estratégica provincia de Buenos Aires dentro de pocas semanas, el gobierno nacional se ve sacudido por una suma de derrotas en el Congreso y, lo más grave, por hechos desacomodados que trascienden y vinculan a funcionarios.

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad trasciende nada menos que cuando el Congreso da su apoyo mayoritario a la emergencia del sector , contrariando la voluntad del Poder Ejecutivo. La investigación judicial, al menos, golpea la puerta de la Casa Rosada. ¿Estrategia lanzada en pleno proceso electoral? Posiblemente. Pero no caben dudas de que el escándalo debe tener definición.

Alejado de tantas turbulencias, el mundo político mendocino también tuvo sacudones a raíz del cierre de listas para las próximas elecciones. La alianza electoral conformada por el oficialismo ya tiene un protagonista principal: Luis Petri.

Es indudable que el gobernador Cornejo recibió con mucha sorpresa la jugada de su ex competidor interno luego de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza que es beneficioso en lo político, porque parece garantizar un resultado electoral satisfactorio. Si bien hay una anexión a la fuerza encabezada por la hermana del presidente de la Nación, en el plano local se pone a prueba su propio gobierno. A priori, el Gobernador no tendría que esperar resultados desagradables.

La noche del domingo 26 de octubre, si se produce el resultado que tanto petristas como cornejistas esperan, habrá un doble festejo en esta provincia, pero posiblemente con una propuesta de proyección local mucho más nítida para el sector que pasa a liderar cada vez con más ímpetu el actual ministro de Defensa.

Por ello la sorpresa para el Gobernador fue grande. Enterarse sobre la hora de que el socio electoral que representa al mileísmo nacional sella un cambio de partido cayó como un balde de agua fría y, por qué no, como una ofensa. Es más, como un aspecto de conducción política que se fue de las manos. Un síntoma de ocaso que puede resultar irreversible más adelante. La posibilidad de que Petri fuese candidato no se descartaba tanto, pero el traspaso de partido encontró sin planificación completa al siempre meticuloso líder de Cambia Mendoza.

Desde ahora hasta la renovación parlamentaria de diciembre, tanto en el Congreso como en la Legislatura local, no habrá motivos para dudas o replanteos. Sí para organizar los pasos a seguir en los dos años que restan de gestión.

El jefe del Ejecutivo local ya sabe que el respaldo que necesita su espacio Cambia Mendoza no proviene de un contendiente de la interna radical integrante del gobierno libertario, sino de un nuevo y vital representante de ese espacio. Alianza que, con el tiempo, podrá tener o no continuidad. Mucho dependerán para ello los pasos que dé el Ejecutivo nacional con sus potenciales aliados a partir del próximo 10 de diciembre, de acuerdo a los resultados que las listas “violetas” obtengan. Y a las bancas que sumen en el Congreso.

El resto de la oferta electoral

Al margen del primer lugar que obtiene en todos los sondeos el acuerdo libertario-radical, también pasa a interesar mucho el posicionamiento de los restantes espacios.

Comienza a trascender Provincias Unidas, un conglomerado bendecido por los gobernadores provinciales que se unieron adoptando esa denominación y en la que no llegó a participar Cornejo por su alineamiento con el gobierno nacional. Tiene como líder en estos momentos al sancarlino Jorge Difonso, que se posicionó con el primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales. Será opositor tanto a nivel local como nacional.

Algunas encuestas que comienzan a medir intenciones de los votantes ubican a esta alianza en segundo o tercer lugar, compitiendo con el peronismo, que intentará salir del penoso último escalón del podio en el que quedó ubicado hace dos años, muy atrás del segundo puesto de La Unión Mendocina de De Marchi.

El macrismo mendocino, que a última hora se inscribió en la coalición referenciada en Difonso, buscará tener protagonismo en los departamentos haciendo valer su estructura, que no es menor. Por ejemplo, el presidente del Pro en esta provincia, Gabriel Pradines, se anotó como candidato a concejal en su jurisdicción, Guaymallén, con el propósito de preparar desde el Concejo una posible candidatura a intendente en 2027.

La estrategia de rearmar estructuras desde el plano municipal no aparece para nada desacertada por parte de un partido que quedó relegado de un acuerdo con el mileísmo por aquello de que “el límite es Cornejo”.

En cuanto al peronismo, tiene dos desafíos. Por un lado, buscar por lo menos nuevamente el segundo puesto en la provincia el 26 de octubre. La lista nacional al Congreso es encabezada por Emir Félix, que aun entre encuestadores más cercanos al PJ no suma todavía adhesiones como para ilusionar mucho. El justicialismo estaría más cerca de competir con Provincias Unidas, tal vez con un porcentaje de votos mucho más honroso que el obtenido en la olvidable elección de hace dos años.

En realidad, la apuesta fuerte del PJ pasa por el desdoblamiento electoral en la mayoría de los departamentos que conduce. Una reiterada y razonable postura de los tradicionales “caciques” para poner a salvo sus comarcas de las olas triunfantes que la política les manda a enfrentar desde hace varios años. Ahora es el eje Milei (Petri)-Cornejo.

Parte de la dirigencia reprocha a los intendentes por lo que muchos consideran como departamentalización del peronismo. En todo caso lo que perjudica al peronismo no es tanto esa estrategia de cuidado de sus municipios, sino que ninguno de sus referentes locales logre trascender los límites de su respectiva jurisdicción. En la mayoría de los casos los números de las encuestas que favorecen a los intendentes se diluyen cuando son puestos a consideración en la provincia en general.

Lo que también deberá considerar el peronismo es la repercusión de la elección adelantada en la provincia de Buenos Aires. Es el histórico bastión del PJ. Prueba de fuego para un peronismo con muy poco para acreditar.

* El autor es periodista. [email protected]