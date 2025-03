Polarización entre estilos parecidos

Como algunos de sus antecesores, recientes como los Kirchner y otros del pasado, nos anuncia una refundación. Sabemos los finales, como dice la socióloga Liliana de Riz: “Cada refundación terminó con el país fundido”.Ha concluido “la luna de miel”. Milei no es de amianto como parecía hasta la estafa del criptogate. Insistir con “La Casta” es patético con todos los personajes oscuros que fueron parte de la corte sciolista en el gobierno o la postulación de Lijo a la Corte Suprema.

Lijo es el exponente de la camarilla de Comodoro Py, que siempre aspiró a tener a uno de los suyos en la Corte. Sigue a Servini de Cubría en el manejo de esa nefasta corporación integrada por casi todos esos jueces y fiscales que junto con los servicios de inteligencia están al servicio de la impunidad en la Argentina. No es casual que la denuncia sobre el Cripto Gate haya recaído en el juzgado de Servini de Cubría y el fiscal Taiano. No es casual que todos los ex gobernadores, que ahora son senadores nacionales, apoyen a Lijo.