Los Hermanos Karinasov y la organizada Clase Media

Tanto en la novela como en la política argentina actual, los personajes no son unidimensionales. Al igual que los Karamazov, que “son capaces de tener todos los extremos posibles y de contemplar al mismo tiempo dos abismos, uno encima de nosotros, el abismo de los grandes ideales, y otro debajo, el abismo de la decadencia más ruin y nauseabunda”, los tres - Karina, Santiago y Javier Milei- combinan rasgos lujuriosos, intelectuales, impulsivos y espirituales en distintas proporciones.

De la misma forma que quien escribe siempre ha sostenido que Argentina nunca sería Venezuela , basándose en que el partido militar aquí ha sido históricamente de derecha y nunca serían aliados a kirchnerismos más extremos, existe un hilo conductor que nos lleva a pensar que Argentina no seguirá el camino de Chile o Perú (modelo que quiere imponer la LLA), y que su clase media, aunque en dificultades, persistirá ya que ante avances sobre ciertas pertenencias culturales, humanas arraigadas en su génesis, ésta actuará de modo emocional con inercia movimientista, algo que no existe en Chile y Perú donde sus clases están totalmente segmentadas. “Cuando le tocan el culo a la clase media, esta sale a la calle”.

El contexto actual de Argentina se enfrenta a desafíos económicos y sociales considerables. Por otra parte, cabe resaltar que, en el ámbito internacional, las derechas no han logrado mantenerse en el poder por mucho tiempo, esto indica que hay espacio para el cambio y la reflexión. Podemos mencionar el caso de Le Pen que no ganó en Francia, Bolsonaro que tuvo un solo mandato, Trump que no pudo ser reelegido, Boris Johnson que tuvo que renunciar a su cargo, el partido Vox que nunca llegó al poder en España.

La conclusión parece clara: o Milei se acerca al centro político donde la pertenencia a la clase media sea un anhelo antes de que ésta desaparezca o la sociedad argentina buscará un nuevo representante que lo haga. La esencia de movimiento de Argentina podría llevarnos a un nuevo escenario, donde la moderación y el diálogo sean las claves para un futuro más prometedor.

* El autor es economista.