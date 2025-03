Javier Milei salió a respaldar a su hermana Karina tras las críticas del PRO: "¿Van a seguir subestimándola?"

“Si Karina Milei y La Libertad Avanza piensan que su enemigo es el Pro, están equivocados. El enemigo es el populismo y el kirchnerismo. Que me digan cuándo pasó en la historia que un partido haya hecho por un gobierno lo que hizo Pro”, declaró el expresidente el viernes pasado al mediodía desde la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Además, Macri responsabilizó a los Milei por no reconocer el apoyo de los dirigentes de Pro, quienes, según él, intervinieron para “rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo”. A pesar de esto, señaló que no fue suficiente para lograr una convergencia en la carrera electoral.

“Hace rato que se interrumpieron las milanesas, desde antes del verano. Muchas cosas que acordamos no sucedieron. Milei tiene un entorno que no convalidó. Él me habló de un proyecto de país. Me encontré con una persona que compartió mi mismo sueño. Quiero seguir creyendo en el Presidente, pero ni siquiera nos llamaron a una reunión”, agregó el líder de Pro, siempre criticando a la hermana presidencial y al principal asesor del Gobierno, Santiago Caputo.

Las críticas hacia Karina Milei desde Pro no solo provinieron de Macri, sino también de otros dirigentes, como la diputada nacional y jefa de campaña en la Ciudad, María Eugenia Vidal, y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quienes hicieron comentarios en la misma línea que el expresidente.