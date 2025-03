Milei aseguró que Cristina "irá presa" y la ex presidenta salió al cruce: "Dejá de decir estupideces"

La ex mandataria Cristina Kirchner volvió hoy a cargar contra Javier Milei , a quien le pidió que deje de " decir estupideces" luego de que el presidente pronosticara que irá "presa" y que dijera que el problema de la Argentina es que "faltan pesos".

"VOS… ¡QUE SOS EL PRESIDENTE!... después de mi posteo sobre el anuncio de Caputo, SALISTE POR RADIO, MUY… PERO MUUUUUUY SACADO anunciando a los gritos ‘que voy a ir presa’ y que ‘acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares’", señaló la titular del Partido Justicialista en X, utilizando mayúsculas para enfatizar conceptos.

"MILEI… EL PROBLEMA NO SOY YO. EL PROBLEMA ES DE FONDO Y CON EL FONDO. ¿Y cómo que lo que faltan son pesos? ¿Qué le estás pidiendo al Fondo? ¿Pesos o dólares? DALE HERMANO! DEJA DE DECIR ESTUPIDECES", fustigó.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la ex vicepresidenta vaticinó que "no va a funcionar" como "no funcionó ninguno" anterior, y aseguró que los dólares que consiga sólo le van a servir para "comprar tiempo".