El triángulo de hierro de la política argentina

La diferencia entre la madre y el hijo es que si bien ambos poderes han sido delegados por Javier Milei, el de Karina es permanente, estructural e inmutable, mientras que el de Santiago Caputo, siendo enorme y hoy con un grado notable (único en el mileismo) de autonomía, siempre depende de la voluntad del espíritu santo. Milei no quiere ni puede (antes moriría) sacar de la trinidad a Karina, pero Caputo no tiene ninguna de esas garantías pese a compartir en el presente las alturas de la jefatura de las fuerzas del cielo a niveles incomparables.

El imperio romano mileista de Santiago Caputo

Santiago Caputo ha sido incorporado como la tercera pata de esa pareja casi mitológica, porque si bien es valorado como un genio por Milei, lo más importante es la tarea que le encomendó (o Santiago se autoencomendó y Javier aceptó): la de ser el gran comandante del ejército y el pueblo que construyan el imperio mileista, con el mismo estilo y la misma ambición con que se gestó el imperio romano. Es más, Caputo se apoya en toda la simbología del viejo imperio romano de Occidente para traerla al presente. Él es el gran centurión imperial pero sus legionarios son en su mayoría un ejército de trolls que adoptan los símbolos romanos más por copiar a Mussolini que a Julio César. Sin embargo, es lo que hay. Cientos de gordos Dan. Pero, por encima de esos tipos, existen dos generales a las órdenes del supremo Santiago: se trata de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Son los encargados de la batalla cultural, los que le escriben los discursos antiwoke y antizurdos a Milei, como el de Davos. Lo que los unifica es su común desprecio por todas las políticas de género y por los derechos de las minorías, la homosexualidad les parece tan horrorosa que la consideran una enfermedad y la figura del femicidio les parece una aberración. En general, aunque lo nieguen, su interés es luchar contra todos los avances de las últimas décadas en la libertad de la vida íntima y privada de las personas. Como Milei, según ellos el mundo está asediado, en lo público, por comunistas, y en lo privado por pedófilos, o gente que con sus comportamientos bastante aberrantes, si se exceden un poquito en ellos, devienen pedófilos. Prejuicios que lindan en lo obsesivo.

Pero también tiene cada uno una tarea distinta asignada en la construcción del imperio: la batalla cultural es la responsabilidad de Agustín Laje. La batalla por la historia es la responsabilidad de Nicolás Márquez.

La batalla por la cultura de Agustín Laje

La batalla cultural consiste, esencialmente, en dar vuelta las ideologías marxistas y kirchneristas, para que en vez de servir a los zurdos, sirvan -por derecha- al proyecto de Milei.

Así, en Italia, a influencias de Agustín Laje, Milei dijo que hay que copiar el modo de organización política del leninismo para construir un partido centralista que obedezca de manera absoluta al jefe supremo. Por otro lado, Laje le aportó la idea de “hegemonía” de Antonio Gramsci que fuera usado anteriormente por el camporismo, idea por la cual se define a la batalla cultural como una especie de adoctrinamiento: vale decir, el debate político y cultural debe ser conducido por una ideología que se imponga por encima de todas las demás, para influir con esas ideas en la mente de las personas. El pluralismo es visto como un relativismo menospreciable del institucionalismo tibio. Lo que se trata de saber es qué ideología manda y cuáles son las subordinadas. No pretenden, como el totalitarismo marxista, que haya una sola idea, sino que convivan todas, pero que una sola sea la que efectivamente influya mayoritaria y culturalmente sobre la población (de allí su odio a todos los que difundan ideas distintas a las suyas, en particular periodistas e intelectuales). Y la tercera idea que Laje ha copiado para darla vuelta es específicamente kirchnerista: se trata del populismo teóricamente defendido por Ernesto Laclau, el cual sostiene que la única forma de transformar la realidad es fusionar al líder con el pueblo, y para eso hay que minimizar el rol de las instituciones que son las que obstaculizan ese encuentro. O sea, con ese marxismo dado vuelta, Laje pretende ganar la batalla y construir, a las órdenes de Caputo, el sostén conceptual, doctrinario del nuevo imperio romano mileista de Argentina (¿y por qué no? de todo Occidente). Leninismo organizativo, hegemonía cultural y populismo político, he allí las ideas fuerza que Laje le provee a Milei.

La batalla por la historia de Nicolás Márquez

Lo de Nicolás Márquez es más preocupante: él pretende hacer lo mismo que hicieron los Kirchner con la historia de los años 70 pero al revés: así como para el progresismo K hay un solo demonio: los militares, y los que los enfrentaron (hayan tomado las armas o no) fueron sus víctimas (y para los sectores más extremos del kirchnerismo, como las madres de plaza de Mayo, más que víctimas fueron héroes, en particular los que asumieron la “violencia popular”), para Márquez es exactamente al revés: en los 70 los victimarios, los únicos asesinos fueron los guerrilleros, los terroristas y todos los que los apoyaron, mientras que los militares fueron sus víctimas y, si se lo apura, en realidad fueron los héroes que salvaron a la patria del enemigo rojo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel puede tener, en su fuero íntimo, coincidencias con las ideas de Márquez, pero su propuesta política no es antidemocrática como la de Márquez que es efectivamente sediciosa. La vice no defiende públicamente jamás a los militares, sino que lo que pide es “memoria completa”, vale decir, que la Argentina admita que hubo víctimas en ambos lados y que todos merecen el mismo reconocimiento. No que a uno se los deifique y a los otros se los demonice. El kirchnerismo en sus versiones más extremas y el “marquezismo” en todas sus versiones, en cambio, deifican a unos y demonizan a otros. Son obsesivos en tratar de que el peor pasado nacional siga vivo entre nosotros aumentando con ello lo peor de nuestras actuales confrontaciones históricas.

Las otras misiones de Santiaguito

Por si fuera poco, Santiago Caputo no sólo es el responsable último de esta delirante batalla cultural. Él, en tanto responsable de la construcción del nuevo Imperio, de la nueva Megalópolis, también se ocupa de otros temas menos “intelectuales”, en particular dos: el de comandar a los servicios de inteligencia y a los organismos encargados de los impuestos, a fin de espiar, a través de ellos, vida y obra de todas las personas del país. Batalla cultural, manejo de la inteligencia y conocimiento acabado de la vida privada de todas las personas con algún poder. Eso son los instrumentos del imperio omnímodo que Caputo está gestando. Y mientras asuma tarea tan grandiosa, seguirá formando parte de la santísima trinidad laica mileista. Después, Dios o Milei dirán.

He aquí, a grandes rasgos, las características principales del trío político que hoy manda absolutamente en la Argentina, con sus ambiciones de dominar no solo la Argentina, sino también el mundo, según Javier Milei. Con la hermana-madre ocupada de armar desde la nada un partido exclusivo para Javier que con el tiempo sea el partido único de la revolución, como se decía en tiempos del primer Perón, eliminando al resto. Y con una especie de centurión que quiere construir el imperio mileista para que la gesta se prolongue hasta el fin de los tiempos. Ambiciones no les faltan a los muchachos.

Javier Milei y el macartismo según Lemoine

En tanto, como un líbera un tanto superficial pero desprejuiciada y simpática, tal cual fuera “Campanita”, la enamorada permanente pero jamás correspondida de Peter Pan, anda la diputada Lilia Lemoine, maquilladora de la cabeza de Milei, tanto por dentro como por fuera, comparando a su jefe máximo con el único hombre que puede haber estado a su altura en el siglo XX: Joseph Raymond McCarthy, por cuyo nombre quedó en la historia el término "macartismo", que fue la caza de brujas inquisitorial que a mediados del siglo XX, ese hombre, en tanto senador de los Estados Unidos se encargó de implementar, afirmando que existía en su país una conspiración comunista que buscaba acabar con el mundo libre. Por eso se dedicó a perseguir y condenar a todos sus “zurdos”, acusando de tales a casi todos los intelectuales y artistas que sostenían alguna idea progresista, socialdemócrata o de izquierdas. Para Lemoine McCarthy fue un gran hombre porque tuvo la capacidad de ser el precursor de MIlei en descubrir la infiltración con que el comunismo estaba ocupando Occidente entero. Y que aún hoy lo sigue intentando. Como una conspiración que ha de prolongarse por la eternidad. Tal cual, en la tierra del nunca jamás, combaten el capitán Garfio (que siempre revive) versus Peter Pan y sus amigos buenos. Por eso nuestro presidente dijo lo que dijo en Davos, por eso se va de la OMS y del Acuerdo de París, por eso se prepara para librar el gran combate anticomunista aliado con Trump. Todo bien, aunque parece un poco demodé, un tanto déjà vu

El Milei de la gente

Pero seamos justos y vayamos a lo que mucho más seriamente importa: hay otro Milei quizá menos pintoresco pero mucho más interesante y positivo del que él se esfuerza por parecer -incomprensiblemente- en sus recorridas por el mundo: el que está tratando de recuperar la economía argentina del caos dejado por una casta política irresponsable durante décadas, que es lo único que le interesa a los argentinos. Incluso su fama mundial creciente está cimentada en sus éxitos económicos y no en sus fabulaciones apoyadas en esos seres oscurantistas que lo rodean. Y es de desear que le vaya muy bien en su tarea de desregular, desburocratizar y desestatizar a la nación, construyendo a la vez un liberalismo integral que vuelva grande a la Argentina. Son precisamente esos sanos objetivos, los que le permiten a los Caputo, a los Laje o a los Márquez divagar con sus excentricidades (excesos de nuevos ricos) que por ahora, y ojalá por siempre, no son mucho más que eso.

