La minería que Mendoza se merece

Acá, en cambio, algunos sectores siguen atrapados en un círculo de parálisis. Años de debates estériles, miedos instalados y discursos políticamente cómodos nos han hecho perder tiempo valioso.

Pude ver en primera persona que agricultura, vitivinicultura y minería pueden convivir. No estamos hablando de algo imposible, estamos hablando de decisiones. Y la política está para eso: para decidir, no para congelar debates, no para esconderse detrás del "consenso" mientras se posterga el progreso, no para gobernar con encuestas de dudosa procedencia y miedo al hashtag del día.

Lo que se construye del otro lado de la cordillera no es solo cobre: es soberanía, es autonomía energética, es capacidad de exportación, es futuro. Y no un futuro de eslogan, sino uno concreto, medible, palpable.

Por eso lo digo sin vueltas: fue un privilegio haber vivido esta experiencia, pero sería un acto de cobardía no contarla con todas sus letras. Porque la minería, bien hecha, no es una amenaza. Es una oportunidad que algunos sectores quieren dejar pasar. Y cada año que perdemos en debates sin sentido, es un año más de jóvenes que se van, de empleos que no existen, de recursos que no aprovechamos.

Porque la minería no es el enemigo. El verdadero enemigo es la resignación. Y frente a eso debemos seguir por el camino que propone el Gobierno de Mendoza: abrir el debate, tender puentes, sugerir caminos. Mendoza tiene los recursos, el talento y la capacidad técnica para hacerlo.

* La autora es senadora provincial (Frente Cambia Mendoza).