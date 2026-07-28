Un implante del tamaño de un alfiler desafía la ceguera irreversible: permite a pacientes volver a leer y reconocer rostros

El dispositivo logra que personas con ceguera irreversible reconozcan rostros y lean, superando el límite médico de los tratamientos que solo frenan el daño.

Un implante retiniano del tamaño de una cabeza de alfiler ha logrado devolver la visión central a pacientes con ceguera progresiva e irreversible. Esta tecnología pionera permite a personas con atrofia geográfica recuperar la capacidad de leer y reconocer detalles finos, transformando el diagnóstico de pérdida de visión permanente en un cuadro recuperable.

El sistema actúa sobre la atrofia geográfica, una forma avanzada de degeneración macular que afecta a ocho millones de personas en el mundo. Esta condición describe el deterioro progresivo de la mácula a medida que las células mueren y dejan de renovarse. Hasta ahora, los tratamientos disponibles se limitaban a inyecciones para ralentizar el daño, sin posibilidad de restaurar la vista.

¿Cómo funciona el implante que devuelve la visión a pacientes ciegos? El implante se coloca bajo la retina y trabaja en conjunto con unas gafas equipadas con una cámara integrada. Los pacientes intervenidos con esta tecnología han logrado incluso reconocer facciones humanas y dibujar monumentos con precisión gracias a la estimulación artificial del ojo.

La cámara en las gafas captura imágenes, las procesa y las proyecta mediante luz infrarroja sobre los chips del implante. Este proceso utiliza una longitud de onda invisible para el ojo humano, por lo que no interfiere con la visión residual que pueda conservar el paciente. Los chips convierten la luz en pulsos eléctricos que estimulan directamente las células bipolares, omitiendo los fotorreceptores dañados.

Un aspecto distintivo del equipo es su autonomía energética, ya que las gafas generan electricidad a partir de la luz de forma similar a pequeños paneles solares. En estudios recientes, cerca del 80 por ciento de los usuarios experimentó una mejora significativa en su agudeza visual. Pacientes con una visión de 20/200, considerada ceguera legal, alcanzaron niveles de 20/160 tras la intervención.

¿Cuándo estará disponible este tratamiento contra la ceguera? El regulador europeo ha otorgado la certificación CE a esta tecnología, permitiendo su uso comercial en la Unión Europea y el Reino Unido. Los primeros procedimientos quirúrgicos se llevarán a cabo próximamente en Alemania, seguidos por centros en territorio británico a finales de este año. Los cirujanos locales ya han recibido entrenamiento específico para realizar la inserción subretiniana. En Estados Unidos, la agencia reguladora ha designado al sistema como un dispositivo humanitario y de avance tecnológico, lo que agiliza su proceso de aprobación. Los desarrolladores también exploran su aplicación en otras patologías como la enfermedad de Stargardt. La recuperación física tras la cirugía suele ser rápida, permitiendo que algunos pacientes se sientan recuperados en apenas veinticuatro horas.