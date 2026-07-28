28 de julio de 2026 - 17:30

Un granjero realizó un insólito experimento con sus calzoncillos para probar la salud del suelo y demostró que la tierra arada es la peor

Tras enterrar prendas de algodón durante dos meses, Tim Scott comprobó que los microorganismos desaparecen en campos removidos por el arado tradicional.

Enterró los mismos calzoncillos para realizar un experimento: solo uno fue casi totalmente degradado por la tierra.&nbsp;

Enterró los mismos calzoncillos para realizar un experimento: solo uno fue casi totalmente degradado por la tierra. 

Foto:

Ilustración.
Por Daniela Leiva

Tim Scott, un agricultor inglés de la granja Lark Rise, decidió realizar un experimento para poner a prueba la vitalidad de sus tierras: enterró dos pares de calzoncillos idénticos en dos puntos diferentes de la granja. Su objetivo era observar cómo los microbios del suelo descomponían el algodón según el tratamiento que recibía cada parcela de cultivo.

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El experimento duró sesenta días y los resultados fueron sorprendentes por la diferencia visual entre ambas prendas. Mientras que un calzoncillo desapareció casi por completo, el otro quedó prácticamente nuevo, revelando el impacto negativo de las prácticas agrícolas convencionales sobre la vida microscópica.

La diferencia entre un suelo vivo y uno inerte

En el campo donde se aplicó agricultura regenerativa sin arar, la prenda de algodón terminó reducida a nada; solo sobrevivieron la cinta elástica y la etiqueta. Esto ocurrió porque un suelo sano está repleto de microorganismos hambrientos que procesan la materia orgánica rápidamente. Al no remover la tierra, se mantiene la estructura y la vida microscópica no se altera.

Por el contrario, en la zona que había sido arada el año anterior, el segundo par de calzoncillos salió a la luz casi intacto. Tras un lavado rápido, el agricultor aseguró que incluso podría haber vuelto a usarlos. La acción de invertir la tierra mediante el arado eliminó los microorganismos necesarios para mantener el ciclo vital del ecosistema.

¿Por qué los microorganismos son claves para la salud del suelo?

El mecanismo detrás de este fenómeno radica en que los microorganismos son los encargados del ciclo de nutrientes, la descomposición y el fortalecimiento de las plantas. Cuando un suelo se ara repetidamente, se destruye el hábitat de estos microbios, lo que reduce la capacidad de la tierra para filtrar agua, resistir la erosión y capturar carbono. Un suelo que se come la ropa es, en realidad, un suelo capaz de sustentar cultivos más sanos y combatir el cambio climático.

Scott, quien forma parte del Countryside Regeneration Trust, busca con este método casero concientizar sobre la importancia de la agricultura regenerativa. La prueba demuestra que el bienestar de los ecosistemas y la producción de alimentos dependen directamente de proteger esa vida invisible que habita bajo nuestros pies.

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