Ya se vende en Argentina el Porsche 911 Turbo S T-Hybrid 2026: ¡el precio!

Se trata de la nueva generación del Porsche que se vendía en Argentina desde el 2020. Características y precio de un modelo icónico.

Porsche Argentina ya vende el nuevo 911 Turbo S T-Hybrid 2026 , la evolución del legendario deportivo que ahora suma la electrificación ligera a su receta de altísimas prestaciones. Se trata de la actualización de la generación 992.2, que reemplaza a los Turbo S lanzados en el 2020, y que se ofrece en versiones Coupé y Convertible, ambas importadas de Alemania .

El nuevo modelo utiliza como base el motor Bóxer de seis cilindros y 3.6 litros, pero con la incorporación de dos turbocompresores eléctricos , un salto técnico respecto al 911 GTS T-Hybrid, que utiliza solo uno. Según la propia marca, esta solución no solo mejora la respuesta del conjunto, sino que también aporta un aumento sustancial de potencia.

El resultado es un rendimiento máximo de 711 cv y 800 Nm de torque , es decir, 61 caballos más que el Turbo S anterior, aunque con la misma entrega de par. Se combina con la reconocida caja automática PDK de doble embrague y ocho marchas, junto con tracción integral permanente.

La performance es uno de los puntos más impactantes del nuevo 911 Turbo S T-Hybrid. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanza una velocidad final de 322 km/h , cifras que lo mantienen en lo más alto del universo de los deportivos de calle.

A pesar de ser 85 kilos más pesado que el Turbo S convencional, logró girar en el circuito Nordschleife de Nürburgring 14 segundos más rápido que su antecesor, un dato que refleja el nivel de evolución de esta actualización.

porsche 911 turbo s 2025 5 Porsche 911 Turbo S 2026 ya se vende en Argentina.

Ventajas impositivas y de precio

Además de la mejora técnica, el modelo sorprende por el aspecto financiero: al tratarse de un híbrido, en varios distritos no paga el impuesto a las patentes. Esto, sumado a cambios en la escala de los impuestos internos, permitió que el precio del nuevo Turbo S sea unos 15 mil dólares más bajo que el de la generación anterior. Se trata, sin dudas, de un atractivo interesante dentro del mercado automotor argentino.

Lo más y lo menos

Entre los puntos destacados, además de las prestaciones, se valora la exclusividad de contar con un deportivo híbrido que combina tradición con innovación, sin resignar velocidad ni deportividad. En el debe, el lanzamiento se da en un contexto particular: apenas semanas atrás, la propia Porsche anunció que está replanteando su estrategia de electrificación, lo que incluyó la cancelación de la construcción de su fábrica de baterías.

porsche 911 turbo s 2025 7 Porsche 911 Turbo S 2026 ya se vende en Argentina.

Versiones, precios y garantía

El 911 Turbo S T-Hybrid Coupé tiene un precio de 682.400 dólares, mientras que el Convertible asciende a 720.700 dólares. En tanto, el resto de la gama 911-992 en la Argentina arranca en 327.700 dólares.

Porsche ofrece una garantía de seis años o 200 mil kilómetros, con la posibilidad de extenderla hasta nueve años mediante el programa Porsche Approved, lo que refuerza la apuesta por la durabilidad y el respaldo oficial.

Con este lanzamiento, Porsche reafirma el compromiso con el mercado argentino, acercando lo mejor de la ingeniería alemana en un modelo que combina historia, innovación y la promesa de seguir siendo un ícono en el segmento de los superdeportivos.