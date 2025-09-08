Lanzamiento: GWM presentó en Argentina la brutal Tank 300 2025 con una increíble garantía

Se trata de un 4x4 extremo que compite con el Jeep Wrangler y el Ford Bronco. Ya se vende en Argentina. Detalles y precio del impactante lanzamiento.

Great Wall Motors (GWM) lanzó en Argentina el Tank 300 2025 , un todoterreno de estética clásica y capacidades extremas que llega de China . Se trata de un modelo que apunta a competir con pesos pesados como el Jeep Wrangler y el Ford Bronco , pero con una propuesta diferenciadora: combinar robustez mecánica con una garantía inédita en el mercado local.

La Tank ("Tanque") 300 mantiene un estilo de líneas rectas y proporciones robustas, con chasis de largueros, lo que la ubica en la tradición de los auténticos 4x4. Su interior, sin embargo, sorprende por la incorporación de tecnología y confort, con capacidad para cinco pasajeros distribuidos en dos filas de asientos.

El equipamiento de serie incluye llantas de 17 pulgadas, seis airbags, techo corredizo, tapizados en cuero, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, sistema de audio Infinity y un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS), posicionándola como una opción de alta gama dentro del segmento off-road.

La nueva Tank 300 está impulsada por un motor 2.0 turbonaftero que desarrolla 217 caballos de fuerza y 380 Nm de torque . Se combina con una caja automática de ocho velocidades con convertidor de par y un sistema de tracción 4x4 desconectable con reductora .

Uno de sus puntos más destacados es la incorporación del triple bloqueo de diferencial —delantero, central y trasero—, lo que asegura un rendimiento óptimo en las condiciones más extremas. A esto se suma el sistema “Tank Turn” , que permite girar prácticamente sobre su propio eje, una solución pensada para maniobrar en senderos angostos o de muy difícil acceso.

gwm tank 300 3 GWM Tank 300 2025.

Lo más y lo menos

El gran diferencial de este lanzamiento está en su garantía récord para la Argentina: un millón de kilómetros para el motor y la transmisión, lo que refleja la confianza de la marca en la durabilidad del producto. El vehículo completo cuenta con seis años o 200.000 kilómetros de cobertura.

Como contrapartida, en nuestro mercado solo estará disponible la variante con motor naftero 2.0 turbo. GWM ofrece en otros países opciones Hybrid, MildHybrid V6 y turbodiésel, que por el momento no están confirmadas para Argentina.

Embed - GWM TANK 300 | A Smart and Capable SUV for Every Journey

Precio y comercialización

La GWM Tank 300 2025 se comercializa en Argentina a un precio de 51.900 dólares, la mitad que el Ford Bronco (100.000 dólares) y menos de la mitad que un Jeep Wrangler (119.900 dólares). La importación y venta está a cargo del Grupo Antelo, que ya distribuye otras marcas de origen chino en el país.

Con este lanzamiento, GWM busca consolidar su presencia en un nicho cada vez más competitivo, ofreciendo un producto que combina prestaciones off-road extremas, confort premium y una garantía inédita. La Tank 300 apunta directamente a los entusiastas de la aventura que buscan un 4x4 auténtico, con respaldo de fábrica y una propuesta de valor difícil de igualar en el mercado local.