En el dinámico mercado de autos en Argentina , la Toyota Hilux continúa siendo una de las pickups más buscadas. Su combinación de potencia, durabilidad y confort la mantiene líder dentro del segmento mediano, superando a la competencia y consolidándose como un auto confiable para trabajo y uso personal.

El éxito de esta pickup Toyota no es casualidad. Su diseño robusto, mecánica confiable y variedad de versiones se adaptan a diferentes necesidades, convirtiéndola en un referente entre los autos utilitarios en Argentina . Además, su reputación refuerza la confianza de los usuarios en este auto Toyota .

Durante el último año, la marca lanzó la versión SRV+, que eleva el nivel de confort sin sacrificar funcionalidad. Con llantas de 18 pulgadas, tapizados en cuero y tecnología avanzada, esta Toyota Hilux reafirma su posición como uno de los autos más completos y valorados en Argentina .

Toyota Hilux: cuál es su imperdible precio en septiembre 2025

La seguridad es otro punto fuerte de este auto Toyota . Con múltiples airbags, control de estabilidad, asistente en pendientes y anclajes ISOFIX, la Hilux se ubica entre los autos más seguros disponibles en Argentina , cumpliendo con los estándares modernos de protección.

Características destacadas de la Toyota Hilux

La Hilux ofrece confort y tecnología desde las versiones básicas, con aire acondicionado, pantalla multimedia y volante multifunción, mientras que las superiores agregan climatizador automático y acceso sin llave.

La motorización incluye motores diésel de 2.4 y 2.8 litros, con transmisiones manual y automática. La versión GR-S IV destaca por su desempeño deportivo y potencia adicional dentro de los autos Toyota en Argentina.

Su versatilidad permite un uso eficiente tanto en caminos rurales como urbanos, con tracción 4x4 y suspensión reforzada, consolidando su lugar entre los autos más completos de Argentina.

La producción nacional en Zárate, Buenos Aires, garantiza acceso rápido a repuestos y servicio postventa en todo el país, un valor agregado para quienes eligen este auto Toyota.

Toyota ofrece financiación competitiva a tasa 0% por hasta 18 meses, facilitando la adquisición de este auto en Argentina.

Por último, el valor de reventa de la Hilux se mantiene alto, convirtiéndola en una inversión segura para uso personal o flotas empresariales dentro del mercado de autos en Argentina.