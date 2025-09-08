Cuánto sale la Renault Kangoo con precio actualizado en septiembre de 2025

La Renault Kangoo continúa siendo uno de los vehículos utilitarios y familiares más vendidos del país. Tras la eliminación del impuesto interno y el último ajuste de valores, el modelo de la marca francesa presenta nuevas cifras de lista. Estos son los precios oficiales de Renault en Argentina .

Zonda por tres días: a qué zonas afectará y de cuánto será la temperatura máxima

Las tuercas que no usas más, no las tires, son un tesoro: cómo darles una nueva oportunidad

La Kangoo es reconocida por su doble perfil: utilitario de trabajo y vehículo familiar. Gracias a su espacio interior y capacidad de carga, se convirtió en un referente dentro de su segmento desde su llegada a la Argentina.

La actualización 2025 incluye motores 1.3 turbo naftero de 130 CV y 1.5 diésel de 115 CV, ambos asociados a caja manual de seis marchas o automática EDC de siete velocidades.

El automóvil cuenta con una configuración moderna que incorpora tecnología de asistencia a la conducción. Entre sus principales características se destacan:

Seguridad con 6 airbags, control de estabilidad y asistente de mantenimiento de carril.

Precios de la Renault Kangoo en septiembre 2025

De acuerdo con la guía de precios de ACARA, estas son las referencias del modelo en Argentina tras los últimos ajustes:

Renault Kangoo 1.6 SCe ZEN 2024: $35.200.000

Renault Kangoo 1.6 SCe STEPWAY 2024: $36.970.000

Renault Kangoo 1.5 dCi STEPWAY 2024: $38.620.000

Con estas cifras, la Renault Kangoo se mantiene como una de las opciones más competitivas entre los utilitarios livianos y familiares, consolidando su posición dentro del top de ventas de autos en Argentina.