8 de septiembre de 2025 - 09:54

Cuánto sale la Renault Kangoo con precio actualizado en septiembre de 2025

Con respecto a la Renault Kangoo, los precios se mantienen. Está entre los modelos más buscados del mercado argentino en 2025.

Cuánto sale la Renault Kangoo con precio actualizado en septiembre de 2025
Por Andrés Aguilera

La Renault Kangoo continúa siendo uno de los vehículos utilitarios y familiares más vendidos del país. Tras la eliminación del impuesto interno y el último ajuste de valores, el modelo de la marca francesa presenta nuevas cifras de lista. Estos son los precios oficiales de Renault en Argentina.

Leé además

Este tipo de reciclaje es ideal para hacer en familia.

Las tuercas que no usas más, no las tires, son un tesoro: cómo darles una nueva oportunidad

Por Alejo Zanabria
Alerta de viento Zonda en Mendoza: cuándo y en qué zonas - Foto archivo / Los Andes

Zonda por tres días: a qué zonas afectará y de cuánto será la temperatura máxima

Por Redacción Sociedad

Un modelo versátil en el mercado

La Kangoo es reconocida por su doble perfil: utilitario de trabajo y vehículo familiar. Gracias a su espacio interior y capacidad de carga, se convirtió en un referente dentro de su segmento desde su llegada a la Argentina.

image

La actualización 2025 incluye motores 1.3 turbo naftero de 130 CV y 1.5 diésel de 115 CV, ambos asociados a caja manual de seis marchas o automática EDC de siete velocidades.

Ficha técnica destacada

El automóvil cuenta con una configuración moderna que incorpora tecnología de asistencia a la conducción. Entre sus principales características se destacan:

  • Aceleración de 0 a 100 km/h en 10,3 segundos (nafta).

  • Consumo promedio de 6,2 L/100 km en versión naftera y 5,0 L/100 km en diésel.

  • Capacidad de carga de hasta 3,3 m³ en versión furgón.

  • Pantalla táctil de 8” compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

  • Seguridad con 6 airbags, control de estabilidad y asistente de mantenimiento de carril.

  • image

Precios de la Renault Kangoo en septiembre 2025

De acuerdo con la guía de precios de ACARA, estas son las referencias del modelo en Argentina tras los últimos ajustes:

  • Renault Kangoo 1.6 SCe ZEN 2024: $35.200.000

  • Renault Kangoo 1.6 SCe STEPWAY 2024: $36.970.000

  • Renault Kangoo 1.5 dCi STEPWAY 2024: $38.620.000

Con estas cifras, la Renault Kangoo se mantiene como una de las opciones más competitivas entre los utilitarios livianos y familiares, consolidando su posición dentro del top de ventas de autos en Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este es el precio final del Renault Kwid en septiembre 2025

Este es el precio final del Renault Kwid en septiembre 2025

Por Andrés Aguilera
Renault Koleos 2025.

Renault ya vende en Argentina el nuevo Koleos importado de Corea del Sur

Por Cristian Ortega
Toyota Hilux: cuál es su imperdible precio en septiembre 2025

Toyota Hilux: cuál es su imperdible precio en septiembre 2025

Por Ignacio Alvarado
cual es el inesperado precio del fiat mobi en septiembre 2025

Cuál es el inesperado precio del Fiat Mobi en septiembre 2025

Por Andrés Aguilera