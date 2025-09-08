Tras 7 años, Subaru actualizó en Argentina el Forester 2026: detalles y precios

Ya se vende en Argentina el modelo 2026 del SUV del segmento C (compacto). Llega desde Japón en tres versiones.

Subaru renovó en Argentina a uno de sus modelos más emblemáticos: el Forester . Luego de siete años de presencia en el mercado local con la quinta generación, el SUV del segmento C (compacto) estrena su sexta evolución, que ya se comercializa en el país en tres variantes importadas desde Japón .

El Subaru Forester 2026 se posiciona como la sexta generación del SUV compacto de Subaru, reemplazando al modelo lanzado en marzo del 2019 en el mercado automotor argentina . Esta actualización no solo supone una evolución en diseño y equipamiento, sino también un paso importante en su propuesta mecánica: por primera vez se ofrece en el mercado argentino con un sistema híbrido completo , superando el MildHybrid que la marca había introducido en la generación anterior.

La gama local está compuesta por dos alternativas de motorización que parten de un mismo bloque Bóxer 2.5 litros, característico de Subaru. La primera es una versión naftera con 185 caballos de fuerza y 247 Nm de torque. La segunda incorpora un sistema híbrido que eleva el rendimiento a 194 caballos y 270 Nm, combinando motor térmico y eléctrico.

Ambas configuraciones están asociadas a una caja automática de variador continuo (CVT). La variante naftera ofrece ocho marchas simuladas, mientras que la híbrida dispone de seis. En todos los casos, la tracción es permanente en las cuatro ruedas , un sello distintivo de la marca japonesa que garantiza estabilidad y seguridad en diferentes condiciones de manejo.

La principal novedad de esta nueva generación es la llegada del híbrido real al mercado argentino, lo que permite al Forester alinearse con la tendencia global hacia la electrificación. Este avance lo coloca en un lugar competitivo frente a rivales que ya ofrecen alternativas con tecnologías verdes.

Además, toda la gama incorpora de serie el sistema EyeSight, un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia y mantenimiento de carril, entre otras funciones.

Equipamiento y versiones

El Subaru Forester 2026 llega a la Argentina en dos niveles de equipamiento: XS, disponible únicamente con motor naftero, y Limited, que puede configurarse con motorización convencional o híbrida. De esta manera, Subaru busca cubrir un rango de clientes que valoran tanto la tradición mecánica de la marca como quienes buscan eficiencia y tecnología en movilidad sustentable.

Precios y garantía

La nueva gama Subaru Forester 2026 se ofrece con los siguientes precios:

Forester 2.5 AWD CVT XS ES : 48.500 dólares.

: 48.500 dólares. Forester 2.5 AWD CVT Limited ES : 55.500 dólares.

: 55.500 dólares. Forester 2.5 Hybrid AWD CVT Limited ES: 63.500 dólares.

La garantía es de cinco años o 100.000 kilómetros, un estándar competitivo dentro del segmento, aunque menor al ofrecido por algunas marcas generalistas que ya superan este plazo.

Un paso adelante para Subaru

Con esta actualización, Subaru reafirma su compromiso con el mercado argentino y adapta su SUV más vendido a las exigencias actuales de los consumidores. La llegada de un híbrido auténtico marca un hito en la historia local de la marca, mientras que la tracción integral y la robustez mecánica continúan siendo las cartas fuertes de un modelo que apuesta por combinar tradición y modernidad.