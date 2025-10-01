Volkswagen Nivus: cuál es el precio actualizado para octubre 2025

El Volkswagen Nivus es un auto que en octubre 2025 continúa destacándose en Argentina dentro del segmento de SUV urbanos. Con su diseño coupé y un nivel tecnológico de referencia, este modelo logra atraer a quienes buscan autos modernos, seguros y funcionales sin perder la elegancia.

Desde su llegada al mercado argentino, este auto Volkswagen llamó la atención por sus líneas deportivas y confort interior. Su silueta inclinada, llantas de aleación y faros LED lo diferencian de otros autos compactos, logrando una identidad única en Argentina que combina estética y practicidad.

El interior del Volkswagen Nivus está diseñado para una experiencia de alta conectividad. Este auto incluye una pantalla táctil de 10 pulgadas con sistema VW Play, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de climatizador automático y sensor de estacionamiento, elementos cada vez más valorados en los autos urbanos de Argentina .

En cuanto a seguridad, el auto Volkswagen suma control de estabilidad, seis airbags y frenos ABS con EBD en todas sus versiones. Estas prestaciones convierten al Nivus en uno de los autos más seguros de su categoría, una ventaja decisiva para quienes priorizan protección en sus viajes dentro de Argentina .

Estos precios posicionan al auto Volkswagen como una opción sólida y competitiva dentro del mercado de autos en Argentina.

Características, motorización y tecnología del Volkswagen Nivus

El Volkswagen Nivus ofrece motores 1.0 TSI de 95 CV y 116 CV, con caja manual o automática Tiptronic. Esta configuración asegura un auto ágil y eficiente tanto en ciudad como en ruta, atributos clave entre los autos compactos en Argentina.

En el apartado tecnológico, este auto Volkswagen destaca con sistema de infoentretenimiento VW Play y conectividad total. Estas prestaciones lo ubican entre los autos más completos de su categoría en Argentina.

La seguridad es otro diferencial: control de estabilidad, ABS y seis airbags lo posicionan por encima de muchos autos urbanos en el país, reafirmando la apuesta de Volkswagen en Argentina.

image

En diseño exterior, el auto Volkswagen combina estilo coupé con llantas de aleación y luces LED, elementos que refuerzan su carácter distintivo dentro de los autos disponibles en Argentina.

El interior está pensado para comodidad, con climatizador automático, volante multifunción y sensor de estacionamiento. Esto lo convierte en uno de los autos compactos más prácticos de Argentina.

Con su relación precio-producto competitiva, el Volkswagen Nivus se mantiene como una opción atractiva dentro del segmento de SUV urbanos. En Argentina, este auto refuerza la presencia de la marca y sigue entre los autos más buscados del mercado.