La alineación y el balanceo de las ruedas son dos de los mantenimientos más importantes para garantizar la seguridad, la estabilidad y la vida útil de un vehículo. Sin embargo, muchos conductores creen que deben hacerse con muchísima frecuencia, cuando en realidad los especialistas aconsejan otros plazos y prestar atención a señales claras que da el auto.
¿Cada cuántos kilómetros conviene alinear y balancear las ruedas?
Los fabricantes y talleres especializados de autos coinciden en que el alineado y balanceo de un vehículo debe realizarse, en promedio, cada 10.000 kilómetros o bien una vez al año, lo que ocurra primero.
Ni 500 ni 1.000 kilómetros cada cuánto conviene alinear y balancear las ruedas (2)
Factores que obligan a hacerlo antes
Más allá de los intervalos estándar, hay situaciones que pueden alterar rápidamente la alineación y el balanceo:
En estos casos, lo recomendable es acudir al taller inmediatamente para evitar que el desgaste irregular de los neumáticos reduzca su vida útil o que un problema en la alineación afecte la estabilidad del auto.
Ni 500 ni 1.000 kilómetros cada cuánto conviene alinear y balancear las ruedas (3)
¿Por qué es tan importante?
Un vehículo correctamente alineado y balanceado ofrece varias ventajas:
-
Mayor seguridad, ya que mantiene el control en línea recta y en curvas.
-
Ahorro de combustible, porque evita que el motor haga esfuerzo extra por la resistencia de rodaje.
-
Mayor duración de los neumáticos, evitando desgastes prematuros.
-
Más confort de marcha, reduciendo vibraciones y ruidos molestos.
No hace falta alinear y balancear cada 500 o 1.000 kilómetros. Lo aconsejado por los expertos es cada 10.000 km o una vez al año para un buen mantenimiento, salvo que el vehículo muestre síntomas antes o haya sufrido golpes en las ruedas o la suspensión.