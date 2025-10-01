1 de octubre de 2025 - 15:00

Ni 500 ni 1.000 kilómetros: cada cuánto conviene alinear y balancear las ruedas

Especialistas aclaran cada cuánto es realmente necesario realizar la alineación y el balanceo de las ruedas, en los autos.

Por Andrés Aguilera

La alineación y el balanceo de las ruedas son dos de los mantenimientos más importantes para garantizar la seguridad, la estabilidad y la vida útil de un vehículo. Sin embargo, muchos conductores creen que deben hacerse con muchísima frecuencia, cuando en realidad los especialistas aconsejan otros plazos y prestar atención a señales claras que da el auto.

¿Cada cuántos kilómetros conviene alinear y balancear las ruedas?

Los fabricantes y talleres especializados de autos coinciden en que el alineado y balanceo de un vehículo debe realizarse, en promedio, cada 10.000 kilómetros o bien una vez al año, lo que ocurra primero.

  • Balanceo: se recomienda en cada cambio de neumáticos, cuando se rota la posición de las ruedas o al reparar una cubierta. Un mal balanceo se percibe en vibraciones en el volante, especialmente a altas velocidades.

  • Alineación: conviene revisarla cada 10.000 km o antes si el auto muestra síntomas como que se va hacia un lado cuando soltamos el volante, desgaste irregular de las cubiertas o dificultad para mantener la dirección recta.

Factores que obligan a hacerlo antes

Más allá de los intervalos estándar, hay situaciones que pueden alterar rápidamente la alineación y el balanceo:

  • Golpes fuertes contra pozos, cunetas o cordones.

  • Manejo frecuente en caminos de tierra o con baches profundos.

  • Colocación de llantas o neumáticos de diferente medida.

  • Cambios en la suspensión o dirección.

En estos casos, lo recomendable es acudir al taller inmediatamente para evitar que el desgaste irregular de los neumáticos reduzca su vida útil o que un problema en la alineación afecte la estabilidad del auto.

¿Por qué es tan importante?

Un vehículo correctamente alineado y balanceado ofrece varias ventajas:

  • Mayor seguridad, ya que mantiene el control en línea recta y en curvas.

  • Ahorro de combustible, porque evita que el motor haga esfuerzo extra por la resistencia de rodaje.

  • Mayor duración de los neumáticos, evitando desgastes prematuros.

  • Más confort de marcha, reduciendo vibraciones y ruidos molestos.

No hace falta alinear y balancear cada 500 o 1.000 kilómetros. Lo aconsejado por los expertos es cada 10.000 km o una vez al año para un buen mantenimiento, salvo que el vehículo muestre síntomas antes o haya sufrido golpes en las ruedas o la suspensión.

