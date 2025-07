Precio del Toyota Yaris: cuánto cuesta ahora en Brasil respecto a Argentina

El caso de Chile es particular porque no aplica aranceles a la importación en la gran mayoría de los casos, ya que no tiene industria automotriz. Es por eso que los precios de los autos suelen ser sensiblemente más baratos que en Argentina y que en Brasil también.

Toyota Yaris El precio del Toyota Yaris en Brasil.

En Argentina tiene un precio de $28.679.000, que equivalen a unos US$ 22.500. En Chile, ese mismo modelo cuesta 17.620 dólares, una sensible diferencia en favor del país trasandino. No obstante, en Brasil, su país de origen, se vende en US$ 23.650, es decir que es un 5% más caro que en Argentina.