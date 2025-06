Palmero anunció que será importador de los tractores italianos SAME en todo el país

La empresa de raíces mendocinas Palmero , a 78 años de su fundación, se presentó como importador y distribuidor exclusivo para todo el país de los tractores SAME , marca de la gigante agroindustrial italiana SDF .

Palmero se presentó como importador y distribuidor de SAME.

“Decidimos hacer esta presentación en el corazón de donde Palmero nació en 1947 como empresa agrícola. Hoy, luego de transitar por diversos rubros, volvemos a mirar el sector con una propuesta de primera calidad, como son los tractores SAME de la italiana SDF ”, detalló Palmero, quien agregó: “Como importadores , ofrecemos tractores con ingeniería de primer nivel y con aspectos diferenciadores muy interesantes respecto a la competencia”.

“El mensaje a Cuyo es que no hemos abandonado la agricultura, venimos a mostrarnos como la empresa que no sólo va a vender las máquinas, sino también somos los que vamos a dar el servicio de postventa donde la relación con el cliente a largo plazo es muy importante”, sumó Joaquín Palmero.

La propuesta tiene que ver con una familia de tractores pensados para diferentes tipos de trabajos con potencias que van desde los 45 a los 120 hp, todos de la marca SAME.

Los modelos apuntan a dos segmentos, por un lado, al trabajo de viñateros y fruteros, con un gran mercado en Cuyo y en el Litoral, entre otros. La otra opción es la de los tractores de campo abierto para diferentes tareas.

Joaquin Palmero Joaquín Palmero, de Palmero, fue el anfitrión de la presentación.

Palmero y SDF, socios estratégicos

Juan Ignacio Barrenese, Bussiness Area Director Latam de SDF, fue el representante de SAME en la presentación. Argentino viviendo en México desde hace dos años, donde la gigante agroindustrial italiana abrió sus oficinas para la región, fue claro a la hora de explicar la sinergia: “Palmero es nuestro importador oficial para toda la Argentina de nuestros productos SAME de la cual somos fabricantes hace más de 90 años”.

En ese sentido, detalló que SAME ofrecerá “tres tractores ejemplo de nuestro portfolio frutihortícola, dos de la misma familia y un tercero que es netamente frutero, el 80.4, concebidos y diseñados en Italia, fabricados en India pero con ADN puramente europeo”.

Sobre SDF, Barrenese contó: “Es una empresa familiar presente en más de 150 países, tenemos 5.000 empleados de nivel mundial y fabricamos entre 50.000 y 60.000 tractores al año en plantas en 6 países”.

“Estamos convencidos de que encontramos el socio correcto para un negocio de muy largo plazo que pretendemos tener en Argentina”, definió el representante de SDF sobre Palmero.

“Veíamos en Argentina un nuevo potencial a partir de las aperturas de fronteras que se están dando y basándonos en eso el encuentro (con Palmero) fue directo, por lo que nos resultó muy fácil ponernos de acuerdo”, agregó.

En ese sentido, y sobre los productos SAME, afirmó Barrenese: “Estamos trayendo un producto de excelente calidad y a un precio justo”, al tiempo que dejó una interesante definición respecto al potencial de Argentina como fabricante de maquinaria agrícola: “No descartamos poner una pata industrial en Argentina, que es un productor muy importante, ya que tiene know how y mano de obra calificada”.

Palmero Juan Ignacio Barrenese, Bussiness Area Director Latam de SDF

Red de distribuidores y servicio de postventa

“Estamos generando una red de distribución a nivel nacional en etapas para que haya soporte no sólo de ventas en cada provincia, sino un soporte de postventa. En determinados lugares estará Palmero y en otros lugares habrá distribuidores oficiales de Palmero – SAME”, detalló Joaquín Palmero.

A su turno, Barrenese detalló: “Entendemos perfectamente la necesidad de respuestas rápidas. Hace muchos años que estamos en esto y lo entendemos”, agregando: “Lo más importante de la sociedad que estamos presentando con Palmero, con casi 80 años de historia, es que es una compañía que no necesita presentación respecto a su servicio de postventa y al compromiso con los clientes”.

Carlos Lassalle, director corporativo de Palmero, destacó respecto a los clientes y lo que ofrecen los tractores SAME: “Están configurados especialmente para que el productor tenga la máxima capacidad de trabajo con la mejor herramienta”.

Asimismo, contó que Palmero va a trabajar para garantizar que “siempre el cliente va a tener el producto disponible”.

Finalmente, Lassalle destacó: “Entendemos que la inversión en maquinaria agrícola es un paso estratégico para los productores, por lo que ofrecemos opciones de financiación accesibles. Trabajamos con bancos como Santander, Galicia, Provincia, BBVA, BICE y BNA, este último con su plataforma BNA Conecta, para ofrecer planes competitivos”.