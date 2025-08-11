Nissan ya vende en Argentina el impactante Sentra SR Nightfall: cuánto cuesta

El Nissan Sentra SR Nightfall ya está disponible en la red de concesionarios. Características y precio.

Nissan Argentina sumó a su gama local una nueva variante del Sentra de octava generación: el SR Nightfall, una edición especial que complementa la oferta del sedán compacto. Este modelo, que recibió un restyling y se comercializa en Argentina desde febrero del 2024, llega importado desde México y ya se encuentra disponible en toda la red de concesionarios oficiales.

Motor y transmisión del Nissan Sentra SR Nightfall: sin cambios En el plano mecánico, el SR Nightfall mantiene la misma configuración que el resto de la gama. Está equipado con el motor naftero 2.0 litros, 16 válvulas, que entrega 147 CV y 197 Nm de torque. La transmisión es automática de variador continuo (CVT) y la tracción es delantera.

Uno de los atractivos de esta versión es que no presenta diferencia de precio respecto a otras configuraciones del Sentra SR CVT o del Exclusive CVT. El valor se mantiene, lo que la convierte en una alternativa más de diseño y estética dentro del tope de gama.

Nissan Sentra SR Nightfall 2025 Nissan Sentra SR Nightfall 2025. Adiós a la variante bitono más icónica Con la llegada del SR Nightfall, Nissan retiró del catálogo la versión bitono con techo negro y carrocería naranja, un guiño estético a la obra de Tom Wolfe “Kandy-Kolored Tangerine-Flake”. Esta configuración se destacaba por ser la más original y llamativa de la oferta del Sentra.

El rasgo distintivo de esta edición especial es su carrocería en color Negro Nightfall, combinada con llantas de aleación de 18 pulgadas pintadas de negro. También incorpora apliques oscurecidos en zonas que, en otras versiones, vienen en gris satinado, como los bordes de la parrilla frontal o el emblema “Sentra”. Este tratamiento le otorga una estética más agresiva y deportiva, alineada con las tendencias actuales del mercado.

Nissan Sentra SR Nightfall 2025 Nissan Sentra SR Nightfall 2025. Precio y garantía El Nissan Sentra SR Nightfall tiene un precio de $42.730.500. La gama completa del Sentra parte desde $37.985.900 y se extiende hasta ese valor tope, con la garantía habitual de tres años o 100.000 kilómetros.