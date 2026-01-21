21 de enero de 2026 - 11:05

Ni aspiradora ni trapo de microfibra: cómo limpiar el interior de tu auto en simples pasos

Paso a paso para hacer una limpieza del interior del auto de forma efectiva, rápida y sin gastar de más. El secreto está en el orden y la técnica.

Por Andrés Aguilera

Mantener el interior de los autos limpios no siempre requiere herramientas caras ni productos específicos. De hecho, con elementos comunes y un método correcto podés lograr muy buenos resultados sin usar aspiradora ni paños de microfibra. Acá, una guía práctica y fácil para dejarlo impecable.

Paso 1: retirar y sacudir todo lo suelto

Antes de limpiar, sacá alfombras, papeles, botellas y objetos del interior. Golpeá las alfombras contra el piso para soltar tierra y polvo acumulado. Este paso reemplaza gran parte del trabajo de la aspiradora.

Paso 2: usar un cepillo seco para el polvo

En lugar del trapo, utilizá un cepillo de cerdas suaves (puede ser de ropa o calzado). Pasalo por tablero, rejillas de ventilación, costuras de asientos y rincones. El cepillado levanta el polvo sin empujarlo hacia adentro, algo que sí suele pasar con los trapos.

image

Paso 3: limpieza con paño común apenas húmedo

Un paño de algodón limpio, apenas humedecido con agua tibia, alcanza para limpiar plásticos, consola central y puertas. Importante: no empapar, solo humedecer. Si hay grasa o marcas, podés sumar una gota de detergente neutro.

Paso 4: tapizados sin aspiradora

Para los asientos de tela:

  • Espolvoreá bicarbonato de sodio

  • Dejá actuar 10 a 15 minutos

  • Retirá el excedente con un cepillo seco

Ayuda a absorber olores y soltar suciedad superficial.

Paso 5: vidrios por dentro, sin marcas

Usá papel de diario o servilletas de papel con un poco de agua y vinagre. Limpiá en movimientos rectos. Es un truco clásico que evita vetas y deja los cristales bien transparentes.

Paso 6: airear bien el habitáculo

image

Una vez terminado, dejá puertas abiertas unos minutos para que se evapore la humedad y el interior quede fresco, sin olor a encierro.

