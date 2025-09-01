1 de septiembre de 2025 - 22:49

Mendoza: Volkswagen Goldstein presentó el nuevo Tera con un evento exclusivo

El concesionario oficial Volkswagen Goldstein realizó la presentación del nuevo SUV en Mendoza. El modelo inaugura un nuevo segmento dentro de la marca.

Mauricio Goldstein fue el anfitrión en el evento de lanzamiento del Volkswagen Tera en Mendoza.

Foto:

Daniel Caballero
Foto:

Daniel Caballero
Volkswagen Goldstein ya vende el Tera.

Foto:

Daniel Caballero
Presentación del Volkswagen Tera en Goldstein.

Foto:

Daniel Caballero
Volkswagen Tera.

Foto:

Daniel Caballero
Volkswagen Tera.

Foto:

Danie Caballero
Volkswagen Tera.

Foto:

Daniel Caballero
Volkswagen Tera.

Foto:

Daniel Caballero
Mauricio Goldstein.

Foto:

Daniel Caballero
Por Cristian Ortega

Volkswagen amplió su gama de SUV en Argentina con el lanzamiento oficial del nuevo Tera, un modelo que promete convertirse en uno de los protagonistas del mercado local. La presentación en Mendoza se realizó en el concesionario oficial Volkswagen Goldstein, con un evento exclusivo que reunió a más de 250 invitados, entre clientes, periodistas y referentes del sector.

El anfitrión de la velada fue Mauricio Goldstein, representante de la concesionaria, quien destacó la importancia de este lanzamiento para la marca y para la provincia. “Más que un nuevo vehículo, yo diría que el Tera es el nuevo ícono de Volkswagen. Abre un segmento que no existía y va a revolucionar el mercado. Es un producto diseñado específicamente para América Latina, pensado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la región”, afirmó.

Mauricio Goldstein
Mauricio Goldstein fue el anfitrión en el evento de lanzamiento del Volkswagen Tera en Mendoza.

Todo sobre el nuevo Volkswagen Tera

El nuevo Volkswagen Tera se posiciona en el segmento B de los SUV, por debajo del T-Cross y entre el Polo y el Nivus, con un tamaño compacto pero un diseño robusto y sorprendente espacio interior. Desarrollado sobre la plataforma MQB-A00, se ofrece en cuatro versiones de equipamiento: Trendline, Comfortline, Highline y Outfit.

La gama ofrece dos configuraciones mecánicas ya conocidas por el mercado argentino:

  • MSi 1.6 atmosférico: 110 CV y 155 Nm, con caja manual de cinco marchas (versión Trendline).
  • 170 TSi 1.0 turbo: 101 CV y 170 Nm, asociado a transmisión automática Tiptronic de seis velocidades (versiones Comfortline, Highline y Outfit).

En todos los casos, la tracción es delantera. Según afirmó Mauricio Goldstein, “desde las versiones intermedias se incorpora el motor 1.0 turbo con caja automática, un conjunto pensado para la eficiencia y el rendimiento urbano”.

Volkswagen Goldstein
Volkswagen Goldstein ya vende el Tera.

Seguridad y equipamiento del Volkswagen Tera

Uno de los puntos fuertes del Tera está en la seguridad. Las versiones tope de gama (High y Outfit) vienen equipadas con Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), sistema que le permitió obtener cinco estrellas en las pruebas de LatinNCAP. Además, toda la gama incluye de serie seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, faros LED y pantalla multimedia de 10 pulgadas.

El nivel de equipamiento de entrada lo ubica como uno de los SUV más completos en su rango de precios.

Goldstein
Presentación del Volkswagen Tera en Goldstein.

Una estrategia de valor agresiva

El Volkswagen Tera llega con una estrategia comercial que busca captar a un público amplio. En palabras de Mauricio Goldstein, “no hay un SUV en Argentina por 30 millones de pesos con tanto equipamiento. Todos los rivales arrancan por encima de los 35 millones de pesos. Además, tenemos entrega inmediata, unidades de test drive y una promoción de lanzamiento con tasa 0% y servicios bonificados”.

Los precios de referencia comunicados por los concesionarios en agosto del 2025 son:

  • Tera MSi Trend MT5: $30.500.000
  • Tera 170 TSi Comfort AT6: $34.500.000
  • Tera 170 TSi High AT6: $37.500.000
  • Tera 170 TSi Outfit AT6: $38.500.000

La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros, y el sistema de financiación contará con un plan de ahorro que se lanzará en septiembre, con alternativas de entrega asegurada.

Volkswagen Tera
Volkswagen Tera.

El nuevo SUV de entrada de Volkswagen

En la estrategia regional, el Tera representa el acceso al mundo de los SUV de Volkswagen. Es más chico que el T-Cross, pero sorprende por su espacio y por un diseño que combina líneas modernas con robustez. “Cuando uno se sube se da cuenta de que es más grande de lo que esperaba. Sin dudas, va a ser un éxito”, aseguró Mauricio Goldstein durante la presentación.

El evento en Mendoza, además de mostrar al nuevo modelo, funcionó como un punto de encuentro para clientes y entusiastas de la marca. La velada incluyó experiencias interactivas y un espacio exclusivo donde los asistentes pudieron conocer de cerca cada una de las versiones del Tera.

Con este lanzamiento, Volkswagen busca consolidar su liderazgo en el segmento de los SUV en Argentina, un mercado que sigue en expansión. Y lo hace con un producto que combina diseño, tecnología, seguridad y un precio competitivo, con la promesa de convertirse en el nuevo “caballito de batalla” de la marca en la región.

