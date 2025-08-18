18 de agosto de 2025 - 15:53

Los autos chinos no paran de llegar a Argentina: JAC lanzó a la venta el JS4 Flagship

Se trata de un nuevo vehículo chino de JAC, que ya ofrece varios autos. En este caso es un SUV del segmento C con un precio que empieza en los US$ 29.500.

JAC JS4 Flagship.

JAC JS4 Flagship.

Foto:

JAC JS4 Flagship.

JAC JS4 Flagship.

Foto:

JAC JS4 Flagship.

JAC JS4 Flagship.

Foto:

JAC JS4 Flagship.

JAC JS4 Flagship.

Foto:

Por Cristian Ortega

La ofensiva de los autos chinos en Argentina sigue sumando capítulos. Sideco Americana, representante de JAC, amplió la gama del SUV JS4 con la llegada de la versión Flagship, una variante tope de línea que se ubica por encima del Luxury. El modelo conserva la mecánica conocida, pero agrega equipamiento tecnológico y de seguridad, con una diferencia de precio acotada.

Leé además

asi se veria el nuevo peugeot 403: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Peugeot 403: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
asi serian los nuevos citroen 2cv y 3cv: la version 2026 de los historicos autos

Así serían los nuevos Citroën 2CV y 3CV: la versión 2026 de los históricos autos

Por Andrés Aguilera
JAC JS4 Flagship 2
JAC JS4 Flagship.

JAC JS4 Flagship.

Diseño exterior con identidad propia del JAC JS4 Flagship

El JS4 se caracteriza por un estilo moderno y llamativo. En el frente se destaca la firma lumínica dividida: en la parte superior se ubican las luces diurnas de LED, mientras que los faros principales se integran con una amplia toma de aire. La silueta es la típica de un SUV compacto, con detalles que refuerzan su aspecto robusto, como las protecciones plásticas en los bajos y la pintura bi-tono con techo en negro.

Interior tecnológico y confortable

Puertas adentro, el Flagship mantiene la impronta digital ya vista en el JS4, con un instrumental completamente digital, una gran pantalla central para el sistema multimedia y un display independiente para el climatizador. A esto se suman materiales de mejor terminación y detalles pensados para el confort.

El equipamiento incluye multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, Bluetooth, puertos USB delanteros y traseros, control de velocidad crucero, apertura y arranque sin llave, función Auto Hold, sensores de estacionamiento, climatizador automático con salidas traseras, tapizados en ecocuero, volante multifunción, techo corredizo eléctrico y llantas de aleación de 17 pulgadas.

La versión Flagship agrega ítems como la apertura eléctrica del portón trasero, espejos laterales plegables automáticamente, instrumental digital mejorado y un sistema de control remoto que permite accionar las ventanas con función antipinzamiento.

JAC JS4 Flagship 4
JAC JS4 Flagship.

JAC JS4 Flagship.

Seguridad reforzada

En materia de seguridad, el JS4 Flagship ofrece un paquete muy completo. De serie incluye seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, EBD y BA, control de tracción y de estabilidad, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendientes, anclajes Isofix, alarma de exceso de velocidad y alerta de cinturón de seguridad desabrochado.

La variante más equipada suma tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción, entre ellas cámara 360°, alerta de cambio de carril, advertencia de colisión frontal, monitoreo de punto ciego, cambio automático de luces altas/bajas y alarma con inmovilizador del motor.

Mecánica sin novedades

Bajo el capot no hay modificaciones. El JS4 Flagship conserva el motor naftero 1.5 turbo, de cuatro cilindros, con distribución variable i-VVT. Entrega 147 caballos de potencia y 210 nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT.

JAC JS4 Flagship 3
JAC JS4 Flagship.

JAC JS4 Flagship.

Precios y garantía

Con el lanzamiento de esta nueva versión, la gama queda conformada de la siguiente manera:

  • JAC JS4 Luxury 1.5T CVT: US$ 27.500
  • JAC JS4 Flagship 1.5T CVT: US$ 29.500

La marca mantiene su política de posventa ofreciendo una interesante garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, una de las más extensas del mercado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Toyota Hilux con accesorios 4x4.

Accesorios 4x4: cuánto cuesta equipar una Hilux, Ranger o Amarok en Argentina en 2025

Por Cristian Ortega
Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Peugeot 208: el lider en ventas presenta un precio increible en agosto 2025

Por Andrés Aguilera
Ford Mustang Dark Horse 2025.

Ford ya vende en Argentina el impresionante Mustang Dark Horse 2025: cuánto cuesta

Por Cristian Ortega
Créditos: Parabrisas.

Así se vería el nuevo Ford Falcon Sprint: la versión 2027 del clásico auto

Por Andrés Aguilera