Los autos chinos no paran de llegar a Argentina: JAC lanzó a la venta el JS4 Flagship

La ofensiva de los autos chinos en Argentina sigue sumando capítulos. Sideco Americana, representante de JAC, amplió la gama del SUV JS4 con la llegada de la versión Flagship , una variante tope de línea que se ubica por encima del Luxury. El modelo conserva la mecánica conocida, pero agrega equipamiento tecnológico y de seguridad, con una diferencia de precio acotada.

El JS4 se caracteriza por un estilo moderno y llamativo. En el frente se destaca la firma lumínica dividida: en la parte superior se ubican las luces diurnas de LED, mientras que los faros principales se integran con una amplia toma de aire. La silueta es la típica de un SUV compacto, con detalles que refuerzan su aspecto robusto, como las protecciones plásticas en los bajos y la pintura bi-tono con techo en negro.

Puertas adentro, el Flagship mantiene la impronta digital ya vista en el JS4, con un instrumental completamente digital, una gran pantalla central para el sistema multimedia y un display independiente para el climatizador. A esto se suman materiales de mejor terminación y detalles pensados para el confort.

El equipamiento incluye multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay , cámara de retroceso, Bluetooth, puertos USB delanteros y traseros, control de velocidad crucero, apertura y arranque sin llave, función Auto Hold, sensores de estacionamiento, climatizador automático con salidas traseras, tapizados en ecocuero, volante multifunción, techo corredizo eléctrico y llantas de aleación de 17 pulgadas.

La versión Flagship agrega ítems como la apertura eléctrica del portón trasero, espejos laterales plegables automáticamente, instrumental digital mejorado y un sistema de control remoto que permite accionar las ventanas con función antipinzamiento.

JAC JS4 Flagship 4 JAC JS4 Flagship.

Seguridad reforzada

En materia de seguridad, el JS4 Flagship ofrece un paquete muy completo. De serie incluye seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, EBD y BA, control de tracción y de estabilidad, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendientes, anclajes Isofix, alarma de exceso de velocidad y alerta de cinturón de seguridad desabrochado.

La variante más equipada suma tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción, entre ellas cámara 360°, alerta de cambio de carril, advertencia de colisión frontal, monitoreo de punto ciego, cambio automático de luces altas/bajas y alarma con inmovilizador del motor.

Mecánica sin novedades

Bajo el capot no hay modificaciones. El JS4 Flagship conserva el motor naftero 1.5 turbo, de cuatro cilindros, con distribución variable i-VVT. Entrega 147 caballos de potencia y 210 nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT.

JAC JS4 Flagship 3 JAC JS4 Flagship.

Precios y garantía

Con el lanzamiento de esta nueva versión, la gama queda conformada de la siguiente manera:

JAC JS4 Luxury 1.5T CVT: US$ 27.500

US$ 27.500 JAC JS4 Flagship 1.5T CVT: US$ 29.500

La marca mantiene su política de posventa ofreciendo una interesante garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, una de las más extensas del mercado.