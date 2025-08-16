En agosto de 2025, una serie de renders generados por inteligencia artificial recrearon el posible diseño de los autos Citroën 2CV y 3CV , dos automóviles que dejaron huella en la industria. Esta recreación digital no corresponde a un modelo real, pero dispara la imaginación de los fanáticos y revive el legado de la casa francesa en el país.

Así se vería el nuevo Ford Falcon Sprint: la versión 2027 del clásico auto

Así sería el nuevo Volkswagen Escarabajo: la versión 2026 del histórico auto

El Citroën 2CV se presentó en Francia en 1948 como un auto económico, resistente y pensado para caminos rurales.

En la Argentina, su popularidad explotó con la llegada del 3CV , fabricado en el barrio de Barracas desde 1967.

El modelo se ganó un lugar en la memoria colectiva gracias a su simpleza , mecánica confiable y versatilidad .

Aunque la producción local terminó en los años 80, miles de unidades aún circulan en todo el país.

Cómo serían los nuevos Citroën 2CV y 3CV 2027 creados por inteligencia artificial

Así serían los nuevos Citroën 2CV y 3CV la versión 2026 de los históricos autos (1) Citroën 3CV

Las imágenes creadas por IA imaginan una reinterpretación moderna, pero manteniendo los rasgos clásicos:

Techo de lona plegable.

Guardabarros destacados.

Carrocería compacta.

Colores vibrantes como rojo, amarillo y celeste.

En esta versión ficticia, se combinan líneas retro con elementos actuales como faros LED, llantas de aleación y una parrilla más estilizada.

Características posibles de los autos si existieran en 2026

Así serían los nuevos Citroën 2CV y 3CV la versión 2026 de los históricos autos (2) Citroën 2CV

Aunque no son proyectos reales, se puede especular con qué equipamiento tendrían si llegaran a producción: