Ford ya vende en Argentina el impresionante Mustang Dark Horse 2025: cuánto cuesta

Es el más potente “muscle car” que vende Ford en Argentina. Llega importado desde Estados Unidos. Todos los detalles técnicos y su impactante precio.

Ford Argentina acaba de poner a la venta el nuevo Mustang Dark Horse 2025, la versión más radical y potente que la marca del óvalo ofrece en nuestro país. Este modelo, que llega importado desde Estados Unidos, se posiciona como el sucesor del Mustang Mach 1 y complementa la gama junto al Mustang GT Performance, disponible localmente desde octubre.

Motor y prestaciones del nuevo Mustang Dark Horse 2025 Bajo el capot, el Dark Horse esconde la cuarta generación del conocido motor Coyote V8, que en esta configuración entrega 507 caballos de fuerza y 567 Nm de torque. La transmisión es automática de 10 velocidades, recalibrada específicamente para esta versión, al igual que el motor. La tracción, como todo verdadero "muscle car", es trasera.

ford mustang dark horse 2025 1 Ford Mustang Dark Horse 2025. Diferencias con el Mustang GT Performance Comparado con el GT Performance, el Dark Horse ofrece 15 caballos y 11 Nm adicionales, pero las mejoras no se limitan a la potencia. Ford trabajó en una puesta a punto especial de la dirección, las suspensiones y el sistema de frenos, pensando en un uso intensivo en pista y jornadas de track day.

Lo que falta: la caja manual Por el momento, la única opción de transmisión es automática. Aunque Martín Galdeano, presidente de Ford Latinoamérica, había asegurado que la llegada de una caja manual para el Mustang en Argentina era “solo cuestión de tiempo”, esa variante todavía no se ofrece.

ford mustang dark horse 2025 2 Ford Mustang Dark Horse 2025. Tecnología para el circuito El Dark Horse incorpora el sistema Track Apps en la pantalla multimedia, diseñado para optimizar la experiencia en pista. Esta función incluye cronómetro, mediciones de performance de frenado y un modo especial para drifting, además de datos clave para los entusiastas que buscan exprimir el auto en condiciones controladas.