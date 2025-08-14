Accesorios 4x4: cuánto cuesta equipar una Hilux, Ranger o Amarok en Argentina en 2025

En un contexto en el que cada vez más usuarios de pickups medianas buscan llevar sus vehículos al siguiente nivel, los accesorios todoterreno se convirtieron en un mercado en plena expansión. Ya sea para uso recreativo, expediciones o trabajos en condiciones extremas, equipar una Toyota Hilux , Ford Ranger o Volkswagen Amarok implica una inversión importante.

Está de más repasar, quizás, el furor de las camionetas medianas , la gran mayoría fabricadas en Argentina , un segmento que pierde jugadores (como Renault Alaskan o Nissan Frontier ), pero que casi al mismo tiempo suma opciones (como Fiat Titano o RAM Dakota ).

Partiendo de la base de que contamos con una camioneta mediana con tracción en las cuatro ruedas, el nivel de equipamiento que podemos agregar es casi infinito , con opciones para un off road básico o light a travesías extremas sintetizadas con las actividades de “overlanding” (por tierra).

Pero antes de meternos en el análisis de precios de diferentes elementos , repasemos las posibilidades de personalización que tiene una camioneta, las cuales van desde las básicas ( lona marítima , por ejemplo), a estructuras como canopy o bumpers delanteros y traseros para mejorar los ángulos de ataque y de salida, siempre dejando de lado las modificaciones mecánicas como puede ser el reemplazo de suspensiones originales.

En diálogo con Los Andes, Damian Alberto Somovilla , de la empresa de travesías Pampa Adentro 4x4 , repasó cuáles son los cambios básicos que debe encarar el propietario de una camioneta para comenzar a realizar travesías, incluso de poca dificultad.

“Para quienes se quieren iniciar en el 4x4, recomiendo, primero que nada, un kit de elevación. Aunque no sea una travesía agresiva, siempre aparece alguna dificultad que para ser superada necesita 2 o 3 cm más la camioneta para pasar sin problemas”, dijo.

“Como segunda recomendación, sin dudas la protección de los bajos, ya que cuando uno es principiante es muy probable que golpee el vehículo, y lo ideal es protegerlo de golpes”, sumó Somovilla.

Sobre elementos fundamentales a la hora del off road, el especialista afirmó que “lingas y grilletes no pueden faltar nunca para ser rescatado, pero deben ser lingas de 12 o 15 toneladas, anchas, buenas, no esas de supermercado; la inexperiencia a veces nos hace meter en lugares difíciles de salir, porque uno piensa que por tener una 4x4 sale de cualquier lado y no es así, la seguridad es clave”.

En ese sentido, aconsejó no escatimar en calidad, ya que “la diferencia entre una buena linga y una de mala calidad, en precio, es mínima”. Finalmente, Somovilla mencionó como muy importante un compresor para inflar las cubiertas.

“Y luego, todo lo que se le puede agregar a la camioneta es más comodidad, como los racks u otros accesorios, pero la chata hay que pensarla de abajo para arriba”, cerró.

Toyota Hilux Toyota Hilux con accesorios 4x4. Imagen generada con IA

Accesorios para el uso urbano de las camionetas 4x4

Ariel, de Campagna Accesorios 4x4, repasó los productos que más demanda tienen. “Las tapas rígidas de caja salen mucho, algunas plegables o corredizas, que van desde los 990.000 a los 1.500.000 pesos; mientras, los cobertores de caja plásticos cuestan unos 400.000 pesos; los estribos unos 367.000 pesos y las barras de caja entre los 390.000 y los 420.000 pesos”, detalló.

A su turno, Lautaro Salinas, de Lautaro Accesorios 4x4, detalló que en el rubro hay varias categorías de equipamiento: “Algunos accesoristas se dedican a lo que es más el off road, es decir, modifican camionetas para travesías. Nosotros nos dedicamos más a las camionetas para uso urbano”.

En ese sentido, Lautaro destacó que “a las camionetas siempre les falta algún accesorio para uso cotidiano, por ejemplo estribos, que son las pisaderas para poder subirse; cobertor plástico, que cubre el piso de la caja para que no se ralle; lona marítima para tapar lo que se lleva en la caja, o tapas rígidas, mucho más segura en cuanto a robos; jaulas o barras en la caja”.

Y en este sentido, Lautaro se refirió principalmente cómo muchos propietarios de camionetas 4x4, las compran en versiones intermedias o base y luego las van equipando. “En su mayoría, las camionetas más full vienen muy equipadas con casi todos los accesorios, pero las de gama baja vienen con casi nada, entonces nosotros vendemos lo que les falta”.

Sobre otro tema muy debatido como es la dicotomía entre accesorios originales o alternativos, el propietario de Lautaro Accesorios 4x4, explicó: “La gente suele pedir presupuestos en concesionarias oficiales, donde los valores son hasta tres veces más que los nuestros, aunque las calidades son las mismas. Los concesionarios tienen convenios con algunos fabricantes que le ponen la marca de la camioneta, pero el accesorio es el mismo que vendemos nosotros”.

En relación con los precios de los accesorios más pedidos, detalló: “350.000 pesos salen los cobertores; las lomas marítimas cuestan más o menos lo mismo, aunque hay dos calidades, depende para lo que uses la camioneta; las barras caño cuestan entre 300.000 y 600.000 pesos; gancheras hay de dos tipos: de 1.200 kilos y de 3.500 kilos, para uso de campo, y cuestan entre 250.000 y 400.000 pesos”.

Sobre cúpulas de caja, hay varias opciones, pero los precios van entre los 2 y los 2,7 millones de pesos, según indicó Lautaro Salinas en diálogo con Los Andes.

Equipamiento 4x4 Equipamiento 4x4. Gentileza Thor 4x4

Accesorios hechos en Mendoza

Por último, compartió su visión con este diario Pablo Boggia, propietario de Thor 4x4 Equipamiento, que además de fabricar muchos de los productos que vende, hace 4x4.

“El hacer 4x4 abarca muchas disciplinas, no hay un solo 4x4. Ir un fin de semana a Potrerillos y llegar al borde del lado, es 4x4, pero no se necesita mucho, es muy tranquilo, quizás con un poco de altura y un neumático apenas de mejor calidad que el original, basta”.

Y agregó: “De ahí, para arriba, son infinitas las cosas que se le pueden poner y hacer a una camioneta. Incluso, se puede hablar de 4x4 extremo, llegando al 'overlandig', que incluye, además de neumáticos especiales y modificaciones mecánicas, racks, canopy, cúpulas metálicas, todo hecho por nosotros en Mendoza para todo el país e incluso para el extranjero”.

Sobre los costos, según detalló Boggia, accesorios básicos pueden costar alrededor de un millón de pesos, hasta los 3 millones; mientras que algo intermedio puede sumar unos 6 o 7 millones de pesos, hasta más de 10 millones si se incorporan elementos para travesías extremas.

“Sin embargo, todo esto se puede ir haciendo de a poco, e ir preparando a la camioneta para diferentes travesías, es lo que la gran mayoría de nuestros clientes hacen, cerró Pablo Boggia.

Equipamiento 4x4 Equipamiento 4x4. Gentileza Thor 4x4

Agosto 2025: precios y accesorios

A continuación, los precios de referencia de algunos accesorios y modificaciones básicas en el mercado argentino. A saber.

Lingas y cinchas de rescate (12 a 15 toneladas)

Imprescindibles para cualquier salida off-road, las cinchas de buena calidad capaces de soportar entre 12 y 15 toneladas muestran una fuerte diferencia de precios según marca y capacidad exacta.

Ironman 4x4 (cincha 11.000 kg x 9 m, muy cercana al rango buscado): entre $320.000 y $350.000 .

(cincha 11.000 kg x 9 m, muy cercana al rango buscado): entre . ARB 15.000 kg, pensada para vehículos más pesados o rescates complejos: entre $400.000 y $450.000.

Estos valores aplican a kits compatibles con Hilux, Ranger y Amarok, sin diferencias significativas entre modelos.

Cubre bajos / chapones protectores

Para proteger componentes vitales como el cárter, la caja de cambios o el tanque de combustible, el kit origibal de Toyota para Hilux figura en $1.827.700 (precio sugerido oficial a julio 2025).

En el caso de la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok, los precios de protectores metálicos equivalentes —en marcas como Ironman o Bracco— oscilan entre $1,6 y $1,9 millones, dependiendo de la cobertura y el material utilizado.

Kit de altura (2 a 4 pulgadas)

La elevación de la suspensión permite mejorar ángulos de ataque y salida, además de alojar neumáticos de mayor diámetro.

Kits de 2 pulgadas : marcas como Ironman o Rancho ofrecen opciones para Hilux, Ranger y Amarok en el orden de $1.250.000 .

: marcas como Ironman o Rancho ofrecen opciones para Hilux, Ranger y Amarok en el orden de . Kits de 3 a 4 pulgadas: menos frecuentes en stock y generalmente bajo pedido. Los valores se ubican entre $2,3 y $3,5 millones, según la configuración (amortiguadores, resortes, bujes y correcciones de geometría).

Compresores 12V para inflar cubiertas

Indispensables para ajustar la presión de los neumáticos en función del terreno:

Ironman 4x4 12V : $460.000 (valor oficial Argentina).

: (valor oficial Argentina). Otros modelos equivalentes (All Top, T-Max) se ubican entre $350.000 y $600.000 según caudal y accesorios incluidos.

Compatibilidad plena para Hilux, Ranger y Amarok, sin necesidad de adaptaciones especiales.

Zócalos metálicos / estribos laterales

Además de su función estética, sirven como punto de apoyo y en algunos casos como protección lateral.

Bracco B-Rough para Hilux : entre $388.000 y $431.000 según la tienda y forma de pago.

: entre según la tienda y forma de pago. Bracco para Ranger 2023+: desde $409.438 en distribuidores oficiales.

Bracco B-Rough para Amarok: valores similares, con listados que rondan los $340.000–$400.000 dependiendo de la versión de carrocería.