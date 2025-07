Ford Argentina está de fiesta: la pick up Ranger cumple 30 años

Ford Argentina apuesta a ampliar la gama de Ranger con una inversión de US$ 40 millones

ford ranger La camioneta Ranger cabina doble fue fabricada por primera vez a nivel global en Argentina. Ford Ranger

De importada urbana a emblema nacional

La pick up Ranger desembarcó en Argentina en 1995 como importada desde Estados Unidos. Con el lema “Nacida Fuerte”, apuntaba a un uso personal más que laboral, con un equipamiento superior para la época. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1996, cuando comenzó su producción local en la planta de Pacheco. Desde entonces, la pick up no solo consolidó su presencia en el país, sino que se convirtió en una insignia de la marca del óvalo.