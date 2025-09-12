12 de septiembre de 2025 - 09:18

Cuánto sale el Peugeot 2008 con precio actualizado en septiembre de 2025

Autos. El Peugeot 2008 se mantiene como un SUV compacto competitivo en Argentina, con valores actualizados en septiembre 2025.

Por Andrés Aguilera

El Peugeot 2008 se renovó con un diseño más moderno y mejoras en equipamiento. Este SUV compacto, fabricado para competir en el segmento más dinámico del mercado, combina estilo, tecnología y practicidad. Con la última actualización, estos son los precios oficiales de Peugeot en Argentina.

Un SUV con diseño renovado

El nuevo 2008 luce un frontal imponente con parrilla ensanchada, faros delanteros ECO-LED y firma lumínica trasera con el característico diseño de tres garras. Las llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas refuerzan la estética deportiva.

image

Su interior incorpora el sistema Peugeot i-Cockpit, con tablero digital y pantalla multimedia HD de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Según la versión, se suman funciones como cámara 360°, techo panorámico o cargador inalámbrico de 15W.

Equipamiento según cada versión

El automóvil está disponible en tres configuraciones principales:

  • Active: faros ECO-LED, freno de mano eléctrico y tablero digital 2D.

  • Allure: airbags de cortina, acceso y arranque sin llave, cámara 360° y sensores delanteros.

  • GT: techo bitono, faros Full LED, tapizados de cuero con costuras GT y sistema i-Cockpit 3D.

Toda la gama utiliza un motor T200 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a transmisión automática CVT con siete marchas preprogramadas.

Precios del Peugeot 2008 en septiembre 2025

Con la actualización vigente, los valores de lista del Peugeot 2008 en Argentina son los siguientes:

  • Peugeot 2008 Active: $39.970.000

  • Peugeot 2008 Allure: $43.920.000

  • Peugeot 2008 GT: $47.950.000

El modelo ofrece un baúl de 419 litros con piso de doble nivel y asientos traseros rebatibles, lo que refuerza su carácter práctico. Con estas cifras, el 2008 se mantiene como uno de los autos más atractivos del segmento de SUV compactos, equilibrando diseño, equipamiento y precios competitivos.

