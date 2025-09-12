Cuál es el precio final hoy del Peugeot 208: las características que lo hacen el más elegido

En septiembre de 2025, el Peugeot 208 continúa siendo uno de los autos más buscados en Argentina . Este hatchback compacto combina diseño moderno, tecnología avanzada y eficiencia, consolidando su liderazgo en ventas dentro del competitivo mercado de autos urbanos. Su popularidad sigue creciendo pese a la competencia del Fiat Cronos.

Producido en la planta de El Palomar, Buenos Aires, el auto Peugeot acumula más de 18.500 unidades patentadas en lo que va del año. Su reputación como vehículo confiable y versátil lo mantiene como referente en el segmento B de autos en Argentina .

A pesar de la llegada de nuevos rivales como el Volkswagen Polo y el Hyundai HB20, el Peugeot 208 sigue destacándose. Las concesionarias reportan que la combinación de eficiencia, diseño y tecnología sigue captando la atención de los usuarios argentinos que buscan un auto urbano completo.

Sin embargo, los precios del Peugeot 208 en septiembre muestran un aumento que refleja la recuperación del crédito automotor y los cambios en el mercado local de autos en Argentina , generando expectativas y debate entre compradores potenciales.

Peugeot 208: cuál es su precio final al inicio de septiembre 2025

Características, motorización y tecnología del Peugeot 208

El Peugeot 208 ofrece dos motorizaciones: el 1.6L aspirado de 115 CV, con caja manual o automática, y el T200 1.0 turbo de 120 CV, con transmisión CVT de 7 marchas, ideal para un auto eficiente en Argentina.

El consumo mixto de la versión turbo es de 6,8 L/100 km, lo que asegura economía sin sacrificar potencia, un punto clave para quienes buscan un auto práctico en la ciudad.

En seguridad, el Peugeot incluye 6 airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple CarPlay, garantizando protección en autos argentinos.

Las versiones más equipadas suman i-Cockpit 3D, llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador automático y acceso sin llave, reforzando la competitividad del auto Peugeot en Argentina.

Su interior moderno y tecnología avanzada consolidan al 208 como uno de los autos más completos y deseados del país, a pesar del precio en aumento.

Con estos atributos, el Peugeot 208 mantiene su lugar entre los autos más vendidos y valorados de Argentina, combinando eficiencia, estilo y confiabilidad.