Cuál es el impensado precio de la Volkswagen Saveiro hoy en Argentina 2025

La Volkswagen Saveiro sigue siendo una de las pick-ups compactas más buscadas en Argentina . Sin embargo, a diferencia de otros autos , su precio no bajó este mes. Descubrí qué pasó con su valor y los motivos por el cual sigue siendo tan elegida por los usuarios.

image.png

Por qué la Volkswagen Saveiro aumentó su precio

Si bien muchos modelos de autos vieron una reducción de su precio tras la eliminación del impuesto interno, la Volkswagen Saveiro no se benefició de esta medida. La razón principal es que este modelo no estaba alcanzado por dicho gravamen, por lo que su valor no tenía margen para bajar.