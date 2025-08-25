Camionetas medianas: Isuzu D-Max llega a Argentina al segmento más caliente del mercado local

El importador Belcastro confirmó el arribo de otra animadora del segmento de camionetas medianas al mercado argentina. Se trata de la pickup Isuzu D-Max.

Isuzu volverá a competir en la Argentina con la camioneta D-Max 2025 , una pickup mediana que el Grupo Belcastro sacará a la venta en septiembre. El modelo, que se fabrica en Tailandia y se comercializa en mercados asiáticos, llega con seis años de demora respecto de su lanzamiento global, pero con un restyling recién estrenado que le da aire renovado.

La historia de Isuzu en el país no es nueva. En los años ’90, sus camionetas medianas llegaron a tener una presencia destacada, con buena aceptación entre transportistas y usuarios particulares. Sin embargo, la falta de continuidad y una red comercial limitada le hicieron perder terreno frente a rivales regionales como las líderes Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok (además, producidas en Argentina).

El encargado de mantener viva la marca fue Hugo Belcastro , histórico importador que en el 2017 volvió a traer a Isuzu a Argentina, aunque con un portafolio concentrado en camiones livianos y medianos. La D-Max hizo su primera aparición local en el 2019, pero casi en simultáneo con la presentación mundial de la tercera generación, lo que la dejó rápidamente desactualizada en el mercado automotor argentino .

Para llamar la atención en aquel primer desembarco, el importador implementó una jugada poco común: la ex top model Valeria Mazza (53) fue la encargada de realizar el primer test drive de la pickup, compartiendo la experiencia en redes sociales. La campaña buscaba darle visibilidad a un producto que llegaba tarde al mercado.

Pero la coyuntura jugó en contra. Con las restricciones a las importaciones y el cepo al dólar que se agudizó a partir del 2020, la Isuzu D-Max quedó limitada a volúmenes mínimos de venta, siempre dentro del grupo de los “slow-sellers”. El plan de posicionamiento quedó en suspenso, mientras la competencia no dejaba de renovarse y ampliar su oferta.

isuzu d-max 2025 4 Isuzu D-Max 2025.

El regreso de la D-Max

Ahora, el Grupo Belcastro apuesta a un relanzamiento con la tercera generación actualizada de la D-Max, que en mercados internacionales compite de igual a igual con pesos pesados como la Toyota Hilux, Ford Ranger y Mitsubishi L200. El rediseño global introdujo cambios estéticos en la trompa, mejoras en el equipamiento de seguridad y ajustes en la mecánica, aunque los detalles específicos para Argentina aún no fueron revelados.

El importador confirmó que en las próximas semanas dará a conocer versiones, motorizaciones y precios. Si se mantiene la configuración de otros países, se espera que ofrezca motores turbodiésel de 1.9 y 3.0 litros, asociados a cajas manuales o automáticas, con opciones de tracción simple o integral.

isuzu d-max 2025 5 Isuzu D-Max 2025.

Un mercado caliente

El segmento de las pickups medianas es, hoy, el más competitivo de la industria argentina. Allí conviven modelos líderes como la Toyota Hilux, la Ford Ranger, la Volkswagen Amarok, la Nissan Frontier y la Chevrolet S10, todas producidas en plantas de la región.

En ese contexto, la D-Max intentará seducir a un público que busca robustez, confiabilidad y, cada vez más, tecnología aplicada a la seguridad y la conectividad. La experiencia global de Isuzu en vehículos comerciales es un aval, pero la construcción de confianza en el mercado argentino será un desafío que llevará tiempo.

isuzu d-max 2025 7 Isuzu D-Max 2025.

Lo que está en juego

Más allá de los resultados comerciales inmediatos, el regreso de la D-Max es un síntoma del atractivo que hoy tiene el mercado de pickups en Argentina, no solo por las ventas internas, sino también por el potencial exportador. Si logra consolidar una oferta competitiva y garantizar respaldo en posventa, Isuzu podría recuperar parte del terreno que supo tener hace tres décadas.

Por ahora, todo indica que septiembre marcará un nuevo capítulo en la relación entre la marca japonesa y el público argentino. La incógnita será si esta vez la Isuzu D-Max puede transformarse en un verdadero rival de peso frente a las líderes del segmento más caliente del mercado local.

Sobre Isuzu

Isuzu Motors nació en Japón en 1916, siendo una de las automotrices más antiguas del país asiático. Su nombre proviene del río Isuzu, cerca del santuario de Ise, y desde sus inicios se especializó en la producción de camiones y motores diésel, un rubro en el que rápidamente se convirtió en referente global. A lo largo del siglo XX, expandió su presencia a distintos continentes y se destacó por desarrollar motores confiables y de bajo consumo, que incluso fueron utilizados por otras marcas.

En el terreno de las pickups, Isuzu alcanzó notoriedad internacional con modelos como la Faster y la D-Max, esta última lanzada en el 2002. También fue socio estratégico de General Motors, con quien compartió plataformas y tecnología que dieron origen a vehículos como la Chevrolet LUV, muy recordada en Argentina en los años ’80 y ’90. Hoy, Isuzu se mantiene como un jugador fuerte en vehículos comerciales y pickups, con una marcada presencia en Asia, Oceanía y mercados emergentes, y busca retomar protagonismo en América Latina.