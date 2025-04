BMW lanzó en Argentina su modelo más costoso: la X6M Competition MildHybrid 2025

Como era de espera con este combo mecánico, las prestaciones son impactantes: de 0 a 100 km/h acelera en 3,9 segundos (mejoró una décima) y su velocidad máxima está limitada a 290 km/h (antes era de 250).

Es de destacar que a Argentina sólo llegará con silueta de X6 (más deportiva), mientras que en otros mercados, la misma mecánica se ofrece con silueta de X5 (más tradicional). Asimismo, es de los autos más costosos que se venden en el mercado automotor argentino.

Según detalló BMW Argentina, la X6M viene de serie con el paquete llamado Competition, lo que incluye terminaciones deportivas en fibra de carbono. Además, cuenta con llantas delanteras de 21 pulgadas, traseras de 22 pulgadas, techo panorámico Sky Lounge y equipo de audio Bowers&Wilkins Diamond (con 20 parlantes y 1.475 Watts de potencia).

Embed - THE NEW BMW X5 M COMPETITION and THE NEW BMW X6 M COMPETITION.