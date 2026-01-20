El Volkswagen Fox fue uno de los autos compactos más prácticos y versátiles que pasó por el mercado argentino. Ubicado entre el Gol y el Polo, se destacó por su buena habitabilidad, posición de manejo elevada y una mecánica simple y confiable. Bajo esa herencia, así podría imaginarse un Volkswagen Fox 2027 , reinterpretado con criterios actuales.

Motomel B110: el precio que nadie esperaba en enero 2026

Precio de la Volkswagen Taos en enero 2026: cuánto cuesta la SUV que sigue liderando en Argentina

En esta versión 2027 imaginada, el nuevo Fox mantendría su carrocería hatchback de cinco puertas , con proporciones compactas pensadas para la ciudad.

El diseño sería más moderno, con líneas rectas, ópticas LED delanteras y traseras, parrilla angosta integrada al frente y paragolpes de trazos simples, en línea con el lenguaje actual de Volkswagen.

El perfil conservaría uno de los rasgos más valorados del Fox original: la posición de manejo elevada , que mejora la visibilidad en el tránsito urbano.

Así se vería el nuevo Volkswagen Fox la versión 2027 del histórico auto (2)

Llantas de 16 pulgadas, techo bitono en versiones superiores y una paleta de colores juveniles completarían un conjunto sobrio pero actual.

Interior: espacio bien aprovechado y tecnología justa

Puertas adentro, este Fox 2027 seguiría priorizando la habitabilidad, uno de los puntos fuertes del modelo histórico.

El interior ofrecería buen espacio para cuatro adultos, con un baúl correcto para el segmento y múltiples soluciones prácticas.

El tablero sería digital, con una pantalla central flotante compatible con Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado de serie, volante multifunción y comandos simples.

La idea no sería competir con modelos premium, sino ofrecer funcionalidad, ergonomía y facilidad de uso, tal como lo hizo el Fox original.

Así se vería el nuevo Volkswagen Fox la versión 2027 del histórico auto (1)

Motorización pensada para el uso diario

Siguiendo la lógica mecánica que siempre caracterizó al Fox, el modelo 2027 imaginado podría ofrecer:

Motor naftero 1.6 aspirado , con alrededor de 115 CV , enfocado en confiabilidad

Caja manual de 5 marchas , con opción automática en versiones superiores

Tracción delantera

Consumos moderados y mantenimiento accesible

También podría existir una variante 1.0 turbo de baja cilindrada, orientada a mejorar la eficiencia sin perder prestaciones, manteniendo el equilibrio que siempre definió al modelo.

Seguridad y equipamiento actualizados

A nivel seguridad, este Fox 2027 sumaría de serie:

Control de estabilidad y tracción

Frenos ABS con EBD

Múltiples airbags

Asistente de arranque en pendiente

En versiones más equipadas, podría incorporar ayudas a la conducción como frenado autónomo de emergencia y alerta de cambio de carril, elevando el estándar respecto al Fox original.

¿Hasta cuándo se produjo el Volkswagen Fox en Argentina?

El Volkswagen Fox se produjo en Argentina hasta el año 2021, cuando la marca decidió discontinuarlo para reorganizar su gama y dar paso a modelos más modernos dentro del segmento B.