Motomel B110: el precio que nadie esperaba en enero 2026

Por su precio competitivo, consumo reducido y mecánica sencilla, la Motomel B110 sigue siendo una de las motos preferidas.

La Motomel B110 arranca enero de 2026 consolidada como una de las motos más vendidas y accesibles del mercado argentino. Con foco en el uso urbano, bajo consumo y mantenimiento económico, la familia Blitz 110 mantiene una demanda alta gracias a su mecánica simple y a la amplia disponibilidad de repuestos en todo el país.

Precios de la Motomel B110 en enero 2026 Según valores de referencia informados por concesionarios y listas vigentes al inicio del año, estos son los precios actualizados de las distintas versiones:

Blitz 110 Automática : $1.698.000

Blitz 110 Disco : $1.548.000

Blitz 110 Plus : $1.748.000

Blitz 110 Tunning: $1.998.000 Los montos pueden variar según provincia, costos de flete, patentamiento y promociones puntuales de cada concesionario.

image Motor, rendimiento y consumo La Motomel B110 utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, con 107 cc de cilindrada. Es una mecánica probada y muy valorada por su confiabilidad y bajo costo de mantenimiento.

Potencia : alrededor de 7 hp

Consumo promedio : cerca de 2,5 litros cada 100 km

Velocidad máxima: aproximada de 80 km/h, adecuada para ciudad La transmisión es semiautomática de 4 marchas en la mayoría de las versiones, mientras que la Automática elimina el uso de cambios para priorizar comodidad en el tránsito urbano.

image Equipamiento y diseño urbano Pensada para el día a día, la B110 ofrece una configuración simple y funcional: Arranque eléctrico y a patada

Frenos a tambor (disco delantero en versiones superiores)

Horquilla telescópica delantera y doble amortiguador trasero

Tablero analógico de lectura clara

Luces halógenas

Tanque de 4 litros

Peso aproximado: 95 kg Su tamaño compacto y bajo peso la hacen ágil y fácil de maniobrar, ideal para trayectos cortos y uso intensivo en ciudad.