Motomel B110: el precio que nadie esperaba en enero 2026

La consolidada como una de las Motomel B110 arranca enero de 2026 motos más vendidas y accesibles del mercado argentino. Con foco en el uso urbano, bajo consumo y mantenimiento económico, la familia Blitz 110 mantiene una demanda alta gracias a su mecánica simple y a la amplia disponibilidad de repuestos en todo el país.
Precios de la Motomel B110 en enero 2026
Según valores de referencia informados por concesionarios y listas vigentes al inicio del año, estos son los
precios actualizados de las distintas versiones:
Blitz 110 Automática: $1.698.000
Blitz 110 Disco: $1.548.000
Blitz 110 Plus: $1.748.000
Blitz 110 Tunning: $1.998.000
Los montos pueden variar según provincia, costos de flete, patentamiento y promociones puntuales de cada concesionario.
image
Motor, rendimiento y consumo
La Motomel B110 utiliza un
motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, con 107 cc de cilindrada. Es una mecánica probada y muy valorada por su confiabilidad y bajo costo de mantenimiento.
Potencia: alrededor de 7 hp
Consumo promedio: cerca de 2,5 litros cada 100 km Velocidad máxima: aproximada de 80 km/h, adecuada para ciudad
La
transmisión es semiautomática de 4 marchas en la mayoría de las versiones, mientras que la Automática elimina el uso de cambios para priorizar comodidad en el tránsito urbano.
image
Equipamiento y diseño urbano
Pensada para el día a día, la B110 ofrece una configuración simple y funcional:
Arranque eléctrico y a patada Frenos a tambor (disco delantero en versiones superiores)
Horquilla telescópica delantera y doble amortiguador trasero Tablero analógico de lectura clara
Luces halógenas
Tanque de 4 litros Peso aproximado: 95 kg
Su tamaño compacto y bajo peso la hacen ágil y fácil de maniobrar, ideal para trayectos cortos y uso intensivo en ciudad.