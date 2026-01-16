16 de enero de 2026 - 11:59

Motomel B110: el precio que nadie esperaba en enero 2026

Por su precio competitivo, consumo reducido y mecánica sencilla, la Motomel B110 sigue siendo una de las motos preferidas.

Motomel confirmó el valor actual de la Blitz 110
Por Andrés Aguilera

La Motomel B110 arranca enero de 2026 consolidada como una de las motos más vendidas y accesibles del mercado argentino. Con foco en el uso urbano, bajo consumo y mantenimiento económico, la familia Blitz 110 mantiene una demanda alta gracias a su mecánica simple y a la amplia disponibilidad de repuestos en todo el país.

Precios de la Motomel B110 en enero 2026

Según valores de referencia informados por concesionarios y listas vigentes al inicio del año, estos son los precios actualizados de las distintas versiones:

  • Blitz 110 Automática: $1.698.000

  • Blitz 110 Disco: $1.548.000

  • Blitz 110 Plus: $1.748.000

  • Blitz 110 Tunning: $1.998.000

Los montos pueden variar según provincia, costos de flete, patentamiento y promociones puntuales de cada concesionario.

image

Motor, rendimiento y consumo

La Motomel B110 utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, con 107 cc de cilindrada. Es una mecánica probada y muy valorada por su confiabilidad y bajo costo de mantenimiento.

  • Potencia: alrededor de 7 hp

  • Consumo promedio: cerca de 2,5 litros cada 100 km

  • Velocidad máxima: aproximada de 80 km/h, adecuada para ciudad

La transmisión es semiautomática de 4 marchas en la mayoría de las versiones, mientras que la Automática elimina el uso de cambios para priorizar comodidad en el tránsito urbano.

image

Equipamiento y diseño urbano

Pensada para el día a día, la B110 ofrece una configuración simple y funcional:

  • Arranque eléctrico y a patada

  • Frenos a tambor (disco delantero en versiones superiores)

  • Horquilla telescópica delantera y doble amortiguador trasero

  • Tablero analógico de lectura clara

  • Luces halógenas

  • Tanque de 4 litros

  • Peso aproximado: 95 kg

Su tamaño compacto y bajo peso la hacen ágil y fácil de maniobrar, ideal para trayectos cortos y uso intensivo en ciudad.

