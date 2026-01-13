13 de enero de 2026 - 11:10

Honda confirmó el nuevo precio de la Navi en 2026

La Honda Navi arranca enero de 2026 con breves cambios de precios y se mantiene como una de las motos automáticas más accesibles.

Honda confirmó el precio de la Navi 110 para diciembre (3)
Por Andrés Aguilera

La Honda Navi mantiene su posicionamiento como una de las motos más prácticas y fáciles de manejar del mercado argentino. Con precio estable, mecánica simple y manejo amigable, la Honda Navi arranca enero de 2026 reafirmando su lugar como una de las motos automáticas más prácticas para moverse todos los días por la ciudad.

Leé además

Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina.

Fiat Cronos: con qué precio arrancó el año el auto más vendido de Argentina

Por Ignacio Alvarado
el inesperado precio para el volkswagen tera en enero 2026

El inesperado precio para el Volkswagen Tera en enero 2026

Por Andrés Aguilera

¿Cuánto cuesta la Honda Navi en enero de 2026?

Según los precios oficiales de Honda Argentina, la Honda Navi 110 tiene en enero de 2026 un precio de $3.400.700. De esta manera, la marca decidió iniciar el año sin ajustes para uno de sus modelos más buscados en el segmento urbano.

Precio de la Honda Navi 110 en noviembre 2025 (2)

Cómo es la Honda Navi y por qué se destaca

La Honda Navi combina estética urbana, tamaño compacto y transmisión automática, una característica clave que la diferencia dentro del segmento.

Su mecánica elimina el uso del embrague y los cambios manuales, lo que la vuelve ideal para principiantes o para quienes priorizan comodidad en el tránsito.

Está impulsada por un motor monocilíndrico de 109 cc, de cuatro tiempos, refrigerado por aire, con arranque eléctrico y a pedal.

La transmisión automática V-Matic garantiza una conducción suave y sin complicaciones, especialmente en ciudad.

Con un peso de apenas 104 kilos y una altura de asiento de 762 mm, ofrece una posición de manejo accesible para usuarios de distintas estaturas.

Además, sus neumáticos de 12 pulgadas adelante y 10 atrás aportan buena maniobrabilidad en calles urbanas.

Precio de la Honda Navi 110 en noviembre 2025 (3)

Ficha técnica de la Honda Navi

  • Motor: monocilíndrico, 4 tiempos

  • Cilindrada: 109 cc

  • Válvulas: 2

  • Arranque: eléctrico y a pedal

  • Refrigeración: por aire

  • Transmisión: automática tipo V-Matic

  • Capacidad del tanque: 3,5 litros

  • Dimensiones (L x A x H): 1.808 mm x 748 mm x 1.039 mm

  • Altura del asiento: 762 mm

  • Peso total: 104 kg

  • Neumático delantero: 90/90-12

  • Neumático trasero: 90/100-10

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rally Dakar 2026.

Dakar 2026: Tosha Schareina ganó la etapa 3 y Luciano Benavides brilla en el desierto

Por Redacción Deportes
asi seria el nuevo fitito (fiat 600) version 2027: diseno, potencia y caracteristicas

Así sería el nuevo Fitito (Fiat 600) versión 2027: diseño, potencia y características

Por Andrés Aguilera
puntitos negros en el parabrisas del auto: que significan y para que sirven

Puntitos negros en el parabrisas del auto: qué significan y para qué sirven

Por Andrés Aguilera
 Un simple control a tiempo en el auto puede evitar fallas costosas y riesgos innecesarios.

Por qué conviene revisar este líquido del auto antes de los 10.000 km y casi nadie lo hace

Por Ignacio Alvarado