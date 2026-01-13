Honda confirmó el nuevo precio de la Navi en 2026

La Honda Navi arranca enero de 2026 con breves cambios de precios y se mantiene como una de las motos automáticas más accesibles.

La Honda Navi mantiene su posicionamiento como una de las motos más prácticas y fáciles de manejar del mercado argentino. Con precio estable, mecánica simple y manejo amigable, la Honda Navi arranca enero de 2026 reafirmando su lugar como una de las motos automáticas más prácticas para moverse todos los días por la ciudad.

¿Cuánto cuesta la Honda Navi en enero de 2026? Según los precios oficiales de Honda Argentina, la Honda Navi 110 tiene en enero de 2026 un precio de $3.400.700. De esta manera, la marca decidió iniciar el año sin ajustes para uno de sus modelos más buscados en el segmento urbano.

Precio de la Honda Navi 110 en noviembre 2025 (2) Cómo es la Honda Navi y por qué se destaca La Honda Navi combina estética urbana, tamaño compacto y transmisión automática, una característica clave que la diferencia dentro del segmento.

Su mecánica elimina el uso del embrague y los cambios manuales, lo que la vuelve ideal para principiantes o para quienes priorizan comodidad en el tránsito.

Está impulsada por un motor monocilíndrico de 109 cc, de cuatro tiempos, refrigerado por aire, con arranque eléctrico y a pedal.

La transmisión automática V-Matic garantiza una conducción suave y sin complicaciones, especialmente en ciudad. Con un peso de apenas 104 kilos y una altura de asiento de 762 mm, ofrece una posición de manejo accesible para usuarios de distintas estaturas. Además, sus neumáticos de 12 pulgadas adelante y 10 atrás aportan buena maniobrabilidad en calles urbanas. Precio de la Honda Navi 110 en noviembre 2025 (3) Ficha técnica de la Honda Navi Motor: monocilíndrico, 4 tiempos

Cilindrada: 109 cc

Válvulas: 2

Arranque: eléctrico y a pedal

Refrigeración: por aire

Transmisión: automática tipo V-Matic

Capacidad del tanque: 3,5 litros

Dimensiones (L x A x H): 1.808 mm x 748 mm x 1.039 mm

Altura del asiento: 762 mm

Peso total: 104 kg

Neumático delantero: 90/90-12

Neumático trasero: 90/100-10