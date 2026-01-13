Honda confirmó el nuevo precio de la Navi en 2026

La Honda Navi mantiene su posicionamiento como una de las motos más prácticas y fáciles de manejar del mercado argentino. Con precio estable, mecánica simple y manejo amigable, la Honda Navi arranca enero de 2026 reafirmando su lugar como una de las motos automáticas más prácticas para moverse todos los días por la ciudad.
Según los precios oficiales de Honda Argentina, la Honda Navi 110 tiene en enero de 2026 un precio de $3.400.700. De esta manera, la marca decidió iniciar el año sin ajustes para uno de sus modelos más buscados en el segmento urbano.
Cómo es la Honda Navi y por qué se destaca
La Honda Navi combina estética urbana, tamaño compacto y transmisión automática, una característica clave que la diferencia dentro del segmento.
Su mecánica elimina el uso del embrague y los cambios manuales, lo que la vuelve ideal para principiantes o para quienes priorizan comodidad en el tránsito.
Está impulsada por un motor monocilíndrico de 109 cc, de cuatro tiempos, refrigerado por aire, con arranque eléctrico y a pedal.
La transmisión automática V-Matic garantiza una conducción suave y sin complicaciones, especialmente en ciudad.
Con un peso de apenas 104 kilos y una altura de asiento de 762 mm, ofrece una posición de manejo accesible para usuarios de distintas estaturas.
Además, sus neumáticos de 12 pulgadas adelante y 10 atrás aportan buena maniobrabilidad en calles urbanas.
Ficha técnica de la Honda Navi
Motor: monocilíndrico, 4 tiempos
Cilindrada: 109 cc
Válvulas: 2
Arranque: eléctrico y a pedal
Refrigeración: por aire
Transmisión: automática tipo V-Matic
Capacidad del tanque: 3,5 litros
Dimensiones (L x A x H): 1.808 mm x 748 mm x 1.039 mm