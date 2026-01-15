15 de enero de 2026 - 12:23

Precio de la Volkswagen Taos en enero 2026: cuánto cuesta la SUV que sigue liderando en Argentina

La Volkswagen Taos arranca enero 2026 con precios actualizados en Argentina, reafirmándose como auto clave entre los autos SUV más buscados.

Ignacio Alvarado

Desde su llegada al país, la Volkswagen Taos logró posicionarse como un auto competitivo en Argentina, destacándose por su rendimiento mecánico y su diseño actualizado. La apuesta de Volkswagen por este modelo fue clave para sostener su liderazgo entre los autos medianos del mercado local.

Uno de los motivos del éxito de este auto Volkswagen es su eficiencia y estabilidad. En Argentina, la Taos es valorada por quienes buscan autos versátiles, con buen desempeño urbano y rutero, sin resignar confort ni tecnología, dos pilares centrales de Volkswagen.

Además, la baja de impuestos internos aplicada durante 2025 permitió que Volkswagen mantuviera valores competitivos. Esto reforzó el atractivo de la Taos en Argentina, consolidándola como un auto accesible dentro del universo de autos SUV.

Precio de la Volkswagen Taos en enero 2026

Todos los valores corresponden a autos modelo 2026, con diseño renovado que deja atrás la estética 2023:

  • Volkswagen Taos Comfortline Tiptronic: $55.826.000

  • Volkswagen Taos Highline Tiptronic: $63.551.000

  • Volkswagen Taos Highline Bitono Tiptronic: $64.375.000

Estos precios sostienen a la Volkswagen Taos como uno de los autos con mejor relación precio-calidad en Argentina.

Características destacadas de la Volkswagen Taos

El motor 1.4L Turbo TSI es uno de los grandes diferenciales de este auto Volkswagen. Con 150 CV y 250 Nm, ofrece una respuesta ágil y eficiente, ideal para quienes buscan autos confiables en Argentina.

En términos de diseño, la Volkswagen Taos presenta líneas modernas, parrilla estilizada y faros LED. Este auto combina elegancia y robustez, atributos muy valorados entre los autos familiares del país.

El interior es otro punto fuerte: pantalla VW Play de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica y climatizador bizona. Volkswagen apuesta fuerte por la tecnología en este auto, alineándose con las tendencias de los nuevos autos en Argentina.

La seguridad también es protagonista. Este auto Volkswagen incluye frenos ABS, control de estabilidad y múltiples airbags, posicionándose entre los autos más seguros del mercado argentino.

La versión Highline Bitono suma techo panorámico, llantas de 18 pulgadas y tapizado en cuero, elevando el nivel del auto dentro de los autos compactos.

Finalmente, el respaldo posventa de Volkswagen Argentina y su red de servicios refuerzan la confianza, consolidando a la Taos como uno de los autos más buscados del país.

