7 de octubre de 2025 - 19:05

Así es el nuevo SUV de Citroën que llega a Argentina: un precio que lo vuelve irresistible

Ya está disponible la nueva edición tope de gama de uno de los SUV favoritos de los argentinos en relación precio-calidad.

Nuevo Citroën Basalt Dark Edition 2025, ya disponible en Argentina

Por Ignacio Alvarado

La marca Citroën amplía su oferta en Argentina con el Basalt Dark Edition, una versión especial del SUV más accesible de su gama regional que combina un estilo más elegante con una propuesta audaz, deportiva y tecnológica.

Importado desde Brasil, el modelo se suma al proyecto C-Cubo, la línea de vehículos compactos y de entrada de la marca francesa, y se posiciona como tope de gama dentro del catálogo del Basalt. Si bien no deja de ser accesible, el Dark Edition es el más caro en su línea.

Cómo es el Citroën Basalt Dark Edition 2025

El Citroën Basalt Dark Edition se distingue por su estética oscurecida y detalles exclusivos. A nuestro país llega en color gris pastel “Sting Gray” con techo negro, incorpora llantas de aleación negras de 16 pulgadas, pedales deportivos, umbrales de puerta personalizados y emblemas identificatorios en los laterales delanteros.

El doble chevrón frontal también adopta un tono oscuro, reforzando su carácter distintivo. Un detalle particular es el alerón trasero con acento rojo “André Red”, un guiño al fundador de la marca, André Citroën.

En el interior predomina una atmósfera completamente oscurecida con costuras rojas en los asientos, alfombras exclusivas y una palanca de cambios con terminaciones en negro brillante.

El equipamiento tecnológico se mantiene en línea con las versiones superiores de la gama: pantalla táctil Citroën Connect de 10,25 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, seis parlantes y nuevos puertos USB-C de carga rápida en las plazas traseras.

En cuanto a la mecánica, el Basalt Dark Edition equipa el motor Turbo 200, con 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT de siete marchas y tres modos de conducción. Este propulsor utiliza el sistema Multiair III, que optimiza electrónicamente la apertura de válvulas para mejorar el rendimiento y la eficiencia. Acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos, ofreciendo una conducción ágil y fluida.

Cuánto cuesta el Citroën Basalt Dark Edition en Argentina (octubre de 2025)

Se consigue a un precio sugerido de $36.040.000 con garantía de tres años o 100.000 kilómetros.

Más precios de Citroën Basalt en Argentina (octubre de 2025)

  • Citroën Basalt VTI Live PK: $29.680.000
  • Citroën Basalt VTI Feel: $31.590.000
  • Citroën Basalt T200 Shine: $35.560.000
