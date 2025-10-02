La Volkswagen Taos se consolida en octubre 2025 como una de las SUVs más elegidas en Argentina . Este auto producido en la planta de Volkswagen en Pacheco combina diseño moderno, tecnología avanzada y confort, posicionándose como un referente entre los autos familiares y compactos más demandados del mercado argentino.

Desde su lanzamiento, este auto Volkswagen captó la atención de conductores en Argentina . Con motor 1.4L Turbo TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, la Taos ofrece una conducción equilibrada para ciudad y ruta, situándose entre los autos más confiables y eficientes disponibles en el país.

Otro factor clave es el equipamiento tecnológico. La Volkswagen Taos incluye pantalla táctil VW Play de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica y climatizador automático bizona. Estas prestaciones la convierten en un auto destacado frente a otros autos urbanos y familiares de Argentina .

Volkswagen Taos: cuál es el precio final del SUV más elegido

La reciente reducción de precios en 2025, tras eliminarse el impuesto interno, fortaleció aún más su atractivo. Con descuentos de hasta el 15%, este auto Volkswagen incrementó su demanda y confirmó su liderazgo entre los autos más buscados de Argentina .

Estos valores mantienen a la Volkswagen Taos como un auto competitivo y accesible dentro del segmento de autos en Argentina.

Características destacadas de la Volkswagen Taos

El motor 1.4L Turbo TSI hace que la Volkswagen Taos sea un auto ágil y confiable, ideal para ciudad y ruta. Esta eficiencia es un punto fuerte frente a otros autos compactos de Argentina.

El diseño exterior refleja modernidad, con parrilla estilizada, faros LED y líneas sofisticadas. Este auto Volkswagen se distingue entre los autos familiares y urbanos en Argentina.

image Volkswagen Taos: cuál es el precio final del SUV más elegido

En su interior, el auto ofrece pantalla VW Play de 10 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, priorizando comodidad y conectividad, elementos muy valorados en los autos urbanos de Argentina.

En seguridad, la Volkswagen Taos incluye frenos ABS, control de estabilidad y múltiples airbags, convirtiéndose en un auto confiable y seguro entre los autos familiares del país.

La versión Highline Bitono suma techo panorámico, tapizado en cuero y llantas de 18 pulgadas. Este auto Volkswagen destaca en diseño y confort frente a otros autos compactos de Argentina.

Finalmente, la garantía oficial y la red de posventa de Volkswagen en Argentina refuerzan la confianza en este auto, posicionando la Taos como líder entre los autos más buscados del mercado.