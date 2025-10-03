El nuevo SUV más vendido en Argentina y su sorpresivo precio que lo metió al podio de los 0km

El mercado automotor argentino cerró septiembre con un dato que confirma la recuperación del sector. Se patentaron 55.827 vehículos , un 1,7% más que en agosto y un 27,8% arriba del mismo mes de 2024 , según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con este registro, el acumulado de 2025 alcanzó las 500.089 unidades 0km , lo que implica un crecimiento del 60,4% interanual .

El desempeño recuerda al último gran auge del sector, allá por el año 2018, cuando se comercializaron unas 800 mil unidades. Si bien aquella cifra aparece hoy inalcanzable, la proyección para 2025 ya supera los 600 mil vehículos.

En el ranking de septiembre volvió a imponerse el Toyota Yaris , que con 3.037 patentamientos no solo fue el modelo más vendido del mes, sino que también consolidó su liderazgo en el acumulado anual. Lo escoltó el Fiat Cronos (2.077 unidades).

La gran sorpresa vino por el lado de la Ford Territory , que con 2.008 unidades se convirtió en el SUV más vendido de Argentina (número 3 a nivel general), desplazando a las líderes habituales en cuanto a SUV —Toyota Corolla Cross y VW Taos— e incluso superando a pesos pesados como el Chevrolet Tracker (1.764) y Peugeot 208 (1.723).

ford territory 2025 Ford Territory, el SUV más vendido en septiembre: desplazó a favoritos como el Corolla Cross y Taos Ford Argentina

Cuánto cuesta el SUV más vendido en Argentina

El SUV Ford Territory está disponible en dos modelos en nuestro país:

FORD TERRITORY SEL $46.000.500

Motorización 1.8L EcoBoost con 185 CV de potencia y 320 Nm de torque

Nuevo sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3" compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico

FordPass™ Connect

Nuevos faros delanteros con tecnología full LED

FORD TERRITORY TITANIUM $55.456.800

Motorización 1.8L EcoBoost con 185 CV de potencia y 320 Nm de torque

Tapizado de cuero microperforado, plazas delanteras calefaccionadas y refrigeradas

Control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go

Cámara 360°

A pesar de su precio atractivo, no es el vehículo SUV más barato en Argentina. El Citroën Basalt (más pequeño y limitado) se consigue desde $28.640.000, mientras que el Renault Sandero Stepway figura a $30.530.000, según la planilla de Acara.

La SUV de Ford. Territory. Ford Territory

Top 10 de septiembre - autos 0km más vendidos en Argentina

Toyota Yaris – 3.037 Fiat Cronos – 2.077 Ford Territory – 2.008 Chevrolet Tracker – 1.764 Peugeot 208 – 1.723 Toyota Corolla Cross – 1.695 Volkswagen Polo – 1.380 Peugeot 2008 – 1.328 Chevrolet Onix – 1.280 Renault Kardian – 1.236

toyota yaris.png Toyota Yaris, el auto 0km más vendido por nuevo mes consecutivo

El acumulado anual de ventas de 0km hasta septiembre

En el ranking anual de autos chicos, el Toyota Yaris (26.023) y el Fiat Cronos (26.009) se disputan el liderazgo con una diferencia mínima, mientras que el Peugeot 208 completa el podio con 24.632 unidades.

Entre las pick-ups, la batalla también es cerrada: la Toyota Hilux encabeza con 24.581, seguida de la Ford Ranger (20.694) y la Volkswagen Amarok (20.397).