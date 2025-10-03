El nuevo SUV más vendido en Argentina y su sorpresivo precio que lo metió al podio de los 0km

El mercado automotor argentino cerró septiembre con un dato que confirma la recuperación del sector. Se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% arriba del mismo mes de 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Con este registro, el acumulado de 2025 alcanzó las 500.089 unidades 0km, lo que implica un crecimiento del 60,4% interanual.
El desempeño recuerda al último gran auge del sector, allá por el año 2018, cuando se comercializaron unas 800 mil unidades. Si bien aquella cifra aparece hoy inalcanzable, la proyección para 2025 ya supera los 600 mil vehículos.
El Toyota Yaris lidera, pero la sorpresa la da el Ford Territory
En el ranking de septiembre volvió a imponerse el Toyota Yaris, que con 3.037 patentamientos no solo fue el modelo más vendido del mes, sino que también consolidó su liderazgo en el acumulado anual. Lo escoltó el Fiat Cronos (2.077 unidades).
La gran sorpresa vino por el lado de la Ford Territory, que con 2.008 unidades se convirtió en el SUV más vendido de Argentina (número 3 a nivel general), desplazando a las líderes habituales en cuanto a SUV —Toyota Corolla Cross y VW Taos— e incluso superando a pesos pesados como el Chevrolet Tracker (1.764) y Peugeot 208 (1.723).
ford territory 2025
Ford Territory, el SUV más vendido en septiembre: desplazó a favoritos como el Corolla Cross y Taos
Ford Argentina
Cuánto cuesta el SUV más vendido en Argentina
El SUV Ford Territory está disponible en dos modelos en nuestro país:
FORD TERRITORY SEL $46.000.500
- Motorización 1.8L EcoBoost con 185 CV de potencia y 320 Nm de torque
- Nuevo sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3" compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico
- FordPass™ Connect
- Nuevos faros delanteros con tecnología full LED
FORD TERRITORY TITANIUM $55.456.800
- Motorización 1.8L EcoBoost con 185 CV de potencia y 320 Nm de torque
- Tapizado de cuero microperforado, plazas delanteras calefaccionadas y refrigeradas
- Control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go
- Cámara 360°
A pesar de su precio atractivo, no es el vehículo SUV más barato en Argentina. El Citroën Basalt (más pequeño y limitado) se consigue desde $28.640.000, mientras que el Renault Sandero Stepway figura a $30.530.000, según la planilla de Acara.
La SUV de Ford. Territory.
Top 10 de septiembre - autos 0km más vendidos en Argentina
-
Toyota Yaris – 3.037
-
Fiat Cronos – 2.077
-
Ford Territory – 2.008
-
Chevrolet Tracker – 1.764
-
Peugeot 208 – 1.723
-
Toyota Corolla Cross – 1.695
-
Volkswagen Polo – 1.380
-
Peugeot 2008 – 1.328
-
Chevrolet Onix – 1.280
-
Renault Kardian – 1.236
toyota yaris.png
Toyota Yaris, el auto 0km más vendido por nuevo mes consecutivo
El acumulado anual de ventas de 0km hasta septiembre
En el ranking anual de autos chicos, el Toyota Yaris (26.023) y el Fiat Cronos (26.009) se disputan el liderazgo con una diferencia mínima, mientras que el Peugeot 208 completa el podio con 24.632 unidades.
Entre las pick-ups, la batalla también es cerrada: la Toyota Hilux encabeza con 24.581, seguida de la Ford Ranger (20.694) y la Volkswagen Amarok (20.397).