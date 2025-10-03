Fiat confirmó el nuevo precio del Cronos para octubre

El Fiat Cronos es uno de los autos más populares del mercado argentino y mes a mes se ubica entre los más patentados. Fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba, es parte del segmento B de sedanes compactos y representa una de las apuestas más fuertes de Stellantis en la región.

Durante los últimos meses, los vaivenes de la economía nacional y los cambios en la cotización del dólar oficial impactaron directamente en los valores de los autos 0 km .

En este contexto, Fiat renovó su lista de precios para octubre 2025, donde el Cronos vuelve a destacarse por su relación precio-producto frente a competidores directos como el Toyota Yaris y el Peugeot 208 (este último en versión hatchback).

El Cronos se ofrece con motorización 1.3 GSE de 99 CV , que puede combinarse con caja manual de 5 marchas o transmisión automática CVT, según la versión. Entre sus atributos más valorados, destacan:

Confort y diseño : volante multifunción, climatizador manual, sensores de estacionamiento traseros, espejos con giro incorporado y llantas de aleación de 15 pulgadas.

Seguridad activa y pasiva con frenos ABS + EBD, asistente al arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos y airbags frontales.

Pantalla multimedia táctil de 7 pulgadas con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay.

Baúl de 525 litros , uno de los más grandes del segmento.

Además, Fiat ofrece distintos packs de equipamiento que permiten personalizar el vehículo según las preferencias de cada cliente.

fiat-cronos-2025

Posicionamiento en ventas

El Cronos cerró septiembre como el cuarto modelo 0 km más vendido del país, solo superado por Toyota Yaris, Toyota Hilux y Ford Ranger. Su éxito radica en el equilibrio entre precio, equipamiento y disponibilidad de repuestos, algo clave en el mercado argentino actual.

Precio del Fiat Cronos en octubre 2025

De acuerdo al listado oficial de Stellantis, los valores actualizados del Cronos son:

LIKE 1.3 GSE: $28.519.000

DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS: $34.100.000

DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS CVT: $34.305.000

PRECISION 1.3 GSE CVT: $35.546.000

Con estas cifras, el Fiat Cronos sigue siendo uno de los sedanes más accesibles del mercado argentino, incluso en sus versiones más equipadas, que se mantienen por debajo de la barrera de los $40 millones que ya superaron varios de sus rivales.