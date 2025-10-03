Fiat confirmó el nuevo precio del Cronos para octubre

El Fiat Cronos es uno de los autos más populares del mercado argentino y mes a mes se ubica entre los más patentados. Fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba, es parte del segmento B de sedanes compactos y representa una de las apuestas más fuertes de Stellantis en la región.
Durante los últimos meses, los vaivenes de la economía nacional y los cambios en la cotización del dólar oficial impactaron directamente en los valores de los autos 0 km.
En este contexto, Fiat renovó su lista de precios para octubre 2025, donde el Cronos vuelve a destacarse por su relación precio-producto frente a competidores directos como el Toyota Yaris y el Peugeot 208 (este último en versión hatchback).
Características principales del Fiat Cronos
El Cronos se ofrece con motorización 1.3 GSE de 99 CV, que puede combinarse con caja manual de 5 marchas o transmisión automática CVT, según la versión. Entre sus atributos más valorados, destacan:
Además, Fiat ofrece distintos packs de equipamiento que permiten personalizar el vehículo según las preferencias de cada cliente.
Posicionamiento en ventas
El Cronos cerró septiembre como el cuarto modelo 0 km más vendido del país, solo superado por Toyota Yaris, Toyota Hilux y Ford Ranger. Su éxito radica en el equilibrio entre precio, equipamiento y disponibilidad de repuestos, algo clave en el mercado argentino actual.
Precio del Fiat Cronos en octubre 2025
De acuerdo al listado oficial de Stellantis, los valores actualizados del Cronos son:
-
LIKE 1.3 GSE: $28.519.000
-
DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS: $34.100.000
-
DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS CVT: $34.305.000
-
PRECISION 1.3 GSE CVT: $35.546.000
Con estas cifras, el Fiat Cronos sigue siendo uno de los sedanes más accesibles del mercado argentino, incluso en sus versiones más equipadas, que se mantienen por debajo de la barrera de los $40 millones que ya superaron varios de sus rivales.