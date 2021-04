La sobrevida de los objetos

“Los trabajos de Zeta Yeyati están conformados por unos materiales y unas técnicas que son solidarios con una filosofía vital: aquella que considera que es posible -e incluso necesario- reciclar, reutilizar y dar nueva vida a los productos desechados u olvidados en la vorágine consumista de nuestras sociedades contemporáneas. Yeyati nos muestra cómo los elementos desechados pueden adquirir nuevo valor, obtener una sobrevida, evitar la anulación a la que supuestamente estarían destinados (…)”.

Marcelo "Zeta" Yeyati.

Así describe el prestigioso curador Rodrigo Alonso la filosofía de Marcelo “Zeta” Yeyati, músico y artista visual argentino. Uno de los fundadores de la legendaria Mississippi Blues Band y actualmente integrante de la festiva y universal Babel Orkesta. Paralelamente a su trabajo como músico, desarrolla su recorrido en el área plástica focalizado en la creación de objetos ensamblados. En su formación, ha pasado por los talleres de los maestros Antonio Pujía, Omar Gasparinni, Victor Chab, Diana Aisemberg, Jorge Argento, Jorge Sarrible y por el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda “Emilio Villafañe”. En la actualidad continúa su formación con Pablo Amoedo, con quien desarrolla el proceso de investigación de su propia poética.

A su vez, Yeyati es un constante generador de espacios de arte y de encuentros entre artistas, en pos de expandir de manera conjunta las potencialidades creativas.

Durante el 2020 Zeta reacondicionó el espacio de sala de ensayo de su casa en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, y lo convirtió en galería de arte. Con todos los protocolos y con cita previa, el artista recibe a quien desee visitarlo, verlo trabajar y conocer su obra con notable calidez. Dotado de una capacidad creativa que parece inagotable, Zeta produce una obra muy personal, que se adapta a todo tipo de espacios. Es imposible escapar al poder de interpelación de sus cuadros y objetos, ya sea por el uso del color y los materiales elegidos o por los seres que los protagonizan.

Consultado por Los Andes, Yeyati nos relata en primera persona el proceso de transformación de su living en galería de arte.

“Los espacios y las casas dependen de la creatividad de quien los habita. Es cuestión de conectar con las necesidades y animarse a transformar dichos espacios. Mi ex living mutaba a sala de ensayo para mi banda Babel Orkesta. Durante muchos años se armaba y se desarmaba en el mismo día para poder volver a ser ´mi living´. Durante la pandemia ya no funcionaba como sala, pues nadie venía... Entonces fue tomado por mi vasta producción plástica. Bastidores y esculturas por doquier. Comencé a colgar y a darme cuenta de que mi galería podría ser ahí mismo, que de hecho ya lo era, pero no lo había planeado así. El ambiente es grande, un palier seguido de una sala de 6x4m, más otro ambiente en L de 3x4 m”, cuenta el artista.

El texto que abre esta nota es parte del prólogo que inaugura el catálogo de obra reciente del artista. Rodrigo Alonso lo tituló “La sobrevida de los objetos” y allí describe con precisión y sensibilidad cuál es la particularidad de la obra: “Los personajes que pueblan estas obras son recurrentes: mujeres, magos, músicos, pájaros, peces, animales en general. Todos poseen un cierto aire anacrónico y lúdico a la vez: algunos usan galeras, otros portan monóculos; hay señoras con peinados abultados o que exhiben camafeos. Parecen personajes salidos de un cuento y no ocultan cierta dosis de humor. En algunas piezas, Yeyati incorpora algún elemento de interacción, como el timbre de un hotel que el espectador puede activar. Esto incentiva su atractivo, al tiempo que desestima la solemnidad que toda obra de arte suele provocar. A través de su trabajo plástico, de su universo imaginario y de sus obsesiones, el artista nos dice, en definitiva, que el poder para transformar al mundo está al alcance de la mano y que solo es cuestión de trabajar en la dirección adecuada”.

Al consultarle al artista cómo cree que incide su obra en los ambientes que la reciben, Yeyati responde: “El arte como elemento decorativo tiene alma, vibra y vive!. Mi obra descontractura cualquier ambiente -como me dijo Federico Vicente López, decorador de @etudeinteriorismo recientemente-, es elegante a la vez que irreverente, alegre y divertida. Mis cuadros acompañan a muchos abogados en sus estudios, habitan en consultorios médicos y mucha gente los elige para sus casas. Trabajo a partir del reciclaje de objetos para hablar de esperanza, de volver a vivir, de resignificar y reinventarse. Y para ello, utilizo una gran variedad de técnicas: collage, stencil, aerosol, pincel serigrafía, pegado de telas, también maderas y objetos varios como timbres y mirillas de puertas”.

